Así quedó la tabla de posiciones del fútbol argentino tras la victoria de Boca ante San Lorenzo

Boca Juniors le ganó el clásico a San Lorenzo por 2 a 0 en el Nuevo Gasómetro con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel en el partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Con este triunfo, el equipo que dirige técnicamente Rodolfo Arruabarrena alcanzó las 17 unidades y se acomodó en puestos de playoffs, mientras que el 'Ciclón' perdió la oportunidad de superar a sus rivales directos y quedó décimo con apenas 11 puntos.

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A falta de seis jornadas para el cierre de la etapa regular, la Zona A del campeonato está abierta y todos los clubes tienen posibilidades matemáticas de meterse en los octavos de final y competir por el título. Instituto de Córdoba marcha líder con 22 unidades, a dos de Vélez Sarsfield que, de momento, vence por la mínima a Tigre en condición de local; este lunes, Estudiantes de La Plata y Lanús completarán el último encuentro del grupo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marchan los equipos del fútbol argentino

Detrás de la 'Gloria' y el 'Fortín', Defensa y Justicia (igualó con Central Córdoba en Santiago del Estero) se ubica tercero con 18 y, en la línea de 17 puntos, junto con el 'Xeneize' están Gimnasia de Mendoza e Independiente. En séptimo lugar está Newell's Old Boys con 16 y, cerrando los puestos de clasificación, el 'Granate' y Unión de Santa Fe están igualados en 13.

Con San Lorenzo décimo, seguido del 'Pincha', Deportivo Riestra (10), Platense (9), Talleres de Córdoba y el 'Ferroviario' (ambos con 8) cierran la tabla de posiciones del grupo. Ninguno de estos equipos, a pesar de su flojo presente, corre peligro con la clasificación anual y los promedios al menos para este año: Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, ambos últimos en ambos escalafones, juegan en la Zona B.

El otro grupo del torneo del fútbol argentino está liderado por Argentinos Juniors y Rosario Central, ambos con 18, que este domingo se enfrentaron entre sí con victoria para el 'Canalla'. Gimnasia y Esgrima La Plata los sigue con 17 y. similar a la situación de la otra zona, Belgrano de Córdoba, Huracán y Sarmiento de Junín están empardados en 16 unidades. Independiente Rivadavia de Mendoza (14) y Atlético Tucumán (13), ambos con un duelo menos, son séptimo y octavo respectivamente.

River Plate, que perdió con el 'Globo' en su última presentación pero levantó su rendimiento considerablemente respecto de cómo había arrancado la competición, está en la misma línea que el 'Decano'. El 'Matador' y Barracas Central cuentan con 12 puntos, mientras que Banfield (9), Racing (8), Estudiantes de Río Cuarto (6) y Aldosivi (5) son los más relegados.

Así se jugará la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Viernes 2 de octubre

Independiente vs. Instituto — 19:15 horas — Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

— 19:15 horas — Independiente Rivadavia vs. Gimnasia — 21:30 horas — Estadio Bautista Gargantini.

Sábado 3 de octubre

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo — 14:45 horas — Estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

— 14:45 horas — Atlético Tucumán vs. Barracas Central — 17:00 horas — Estadio Monumental José Fierro.

— 17:00 horas — Newell's vs. Lanús — 17:00 horas — Estadio Marcelo Bielsa.

— 17:00 horas — Argentinos Juniors vs. Tigre — 19:15 horas — Estadio Diego Armando Maradona.

— 19:15 horas — Huracán vs. Aldosivi — 21:30 horas — Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Domingo 4 de octubre

Talleres vs. Belgrano — 17:00 horas — Estadio Mario Alberto Kempes.

— 17:00 horas — Boca vs. Unión — 19:15 horas — Estadio Alberto José Armando (La Bombonera).

— 19:15 horas — Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — 21:30 horas — Estadio Ciudad de Río Cuarto.

Lunes 5 de octubre

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — 16:45 horas — Estadio Guillermo Laza.

— 16:45 horas — Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — 19:00 horas — Estadio Jorge Luis Hirschi.

— 19:00 horas — Vélez vs. Platense — 19:00 horas — Estadio José Amalfitani.

— 19:00 horas — Banfield vs. Rosario Central — 21:15 horas — Estadio Florencio Sola.

Miércoles 7 de octubre