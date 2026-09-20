San Lorenzo vs. Boca en vivo: hora, TV y streaming online para ver el partido

San Lorenzo vs. Boca: todo lo que hay que saber para el clásico.

San Lorenzo recibe a Boca Juniors en un nuevo clásico del fútbol argentino entre ambos, en el Nuevo Gasómetro. El choque entre ambos por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 será determinante para ambas tablas de posiciones, tanto la del mencionado Grupo como en la anual rumbo a la clasificación para las Copas internacionales del 2027.

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El "Ciclón" viene de empatar 1-1 en otro clásico frente a Independiente como visitante, en el debut de Rubén Darío Insúa en su tercer ciclo como entrenador. Por su parte, el cuadro dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena consiguió un gran envión anímico luego de la clasifiación a las semifinales de la Copa Sudamericana contra San Pablo, en el estadio Morumbí de Brasil.

Cómo ver San Lorenzo vs. Boca: hora, TV en vivo y streaming online

El partido será en el Nuevo Gasómetro el domingo 20 de septiembre del 2026 a las 14.45 horas, con el arbitraje de Nazareno Arasa. La transmisión en vivo en la televisión será por el canal TNT Sports, mientras que el streaming online irá por TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Así llega San Lorenzo al partido

Con una sola competencia en disputa, por ahora el "Cuervo" está fuera de la zona de clasificación en el Grupo B, ya que marcha décimo con 11 unidades en 9 jornadas. Hasta ahora, ganó tres cotejos, igualó dos y cayó en cuatro. En la anual, se ubica 20° y tampoco se clasifica a las Copas del 2027.

Cómo llega Boca

Por el momento, el "Xeneize" clasifica a los octavos de final del certamen nacional con 14 puntos en 9 fechas como sexto en la tabla, luego de tres victorias, cinco empates y apenas una derrota. Además, está en la semifinal de la Sudamericana (enfrentará a Vasco da Gama de Brasil) y en los cuartos de final de la Copa Argentina, en la que se medirá con Racing en Rosario. En la anual, se coloca 4° y en zona de Copa Sudamericana 2027.

San Lorenzo vs. Boca: todo lo que hay que saber para el clásico.

Las posibles formaciones de San Lorenzo y Boca

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Ángel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El historial de Boca vs. San Lorenzo