Boca y la Federación de Colombia, en guerra por Álvaro Montero

La presencia de una fecha FIFA después del Mundial 2026 permite que muchos clubes comiencen su proceso de reestructuración y esto generará que el fútbol argentino pierda algunas de sus figuras. En el medio, se dio una importante "pelea" entre Boca Juniors y la Federación Colombiana de Fútbol por los servicios de Álvaro Montero. El arquero es uno de los más solicitados en los próximos días, pero pareciera que su futuro se encuentra definido.

{{{htmlAmp}}}

De acuerdo con el calendario deportivo, el Xeneize debe cruzarse con San Lorenzo en el torneo local, luego medirse con Racing en el marco de la Copa Argentina y más adelante recibir a Unión de Santa Fe en la Bombonera. Una racha de partidos en la cual al "Vasco" Rodolfo Arruabarrena le gustaría poder contar con la mayor cantidad de jugadores titulares que fueran posibles. Algo que no podrá ser posible, debido a que la columna vertebral de su equipo se romperá.

El arquero formará parte de la gira que la selección hará por Estados Unidos

"Según reveló el periodista Emiliano Raddi para Planeta Boca Juniors, la dirigencia del club hizo el pedido para que Lorenzo no convoque a Montero en esta fecha FIFA. Sin embargo, el Xeneize recibió una respuesta negativa por parte del DT", expresaron desde el portal partidario. De hecho, si se aprecia la lista de convocados, el arquero aparece junto a Aldair Quintana y Kevin Mier.

El proceso de reconstrucción de la Selección de Colombia tras el retiro de David Ospina es uno más que importante y necesitan encontrar un referente que se pueda hacer cargo de defender los tres palos. Hay que recordar que el próximo gran certamen que se pondrá en marcha es la Copa América de la temporada 2028. Es por ello que las selecciones deben comenzar a probar jugadores, armar sus estructuras y bases con el fin de llegar afiladas.

De acuerdo con el calendario que se expone, Colombia medirá fuerzas con México el próximo 26 de septiembre, luego jugará con Paraguay el 2 de octubre y el 6 del mismo mes cerrará su gira por Estados Unidos ante Perú. Los tres partidos serán claves para que el cuerpo técnico le pueda dar minutos a cada uno de los arqueros que fueron convocados.

Lo particular es que Boca no podrá contar con su arquero principal para un duelo tan importante como son los cuartos de final de la Copa Argentina, que fue programado para el domingo 27 de septiembre y frente a un rival de gran peso como es Racing, que, si bien no atraviesa un gran momento, viene de ganarle a Sarmiento con autoridad y buscará usar dicha victoria como viento para impulsarse en lo deportivo.