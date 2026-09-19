Jugó en San Lorenzo, ganó la Libertadores y palpitó el clásico vs. Boca con un palazo a Huracán

Un exjugador de San Lorenzo que ganó la Copa Libertadores con el club en 2014 y años más tarde llegó a Boca Juniors palpitó el clásico de este domingo 20 de septiembre que tendrá lugar en el Nuevo Gasómetro por la décima fecha del Torneo Clausura. Se trata de Emmanuel Más, defensor que actualmente viste los colores de Juventud Las Piedras de Uruguay y que además lanzó un palazo para Huracán.

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Emmanuel Más palpitó el clásico de San Lorenzo vs. Boca por el Clausura

"Para el hincha de San Lorenzo, jugar contra Boca es especial, tenés que estar ahí para vivirlo. Es más especial que jugar contra Huracán, mucho más que una obligación", sentenció el exlateral derecho del elenco de Boedo que levantó el trofeo continental. A su vez, aseveró en diálogo con DSports Radio que "hay que ser consciente que Boca no juega en puntitas de pie, es mucho más que Huracán". De esta manera, si bien no dejó un posible candidato a quedarse con los tres puntos, sí adelantó lo que piensa con respecto a este cruce.

Emmanuel Más en Boca

Las estadísticas de Más como jugador de San Lorenzo y Boca

El defensor llegó al "Ciclón" en julio del 2023 proveniente de San Martín de San Juan y se afianzó en el primer equipo con el que disputó 143 partidos, convirtió 9 goles, dio 12 asistencias y ganó tres títulos. El Torneo Inicial 2013 fue el primero, luego la Libertadores en 2014 y por último la Supercopa Argentina 2015 en febrero del 2016 justamente contra el "Xeneize". El equipo de Pablo Guede goleó por 4 a 0 en el Estadio Mario Alberto Kempes y se quedó con el título ante los entonces comandados por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

Por otro lado, en enero del 2018 se convirtió en jugador de Boca donde salió campeón del certamen local en las temporadas 2017/18 y 2019/20, levantó la Supercopa Argentina en 2019, la Copa de la Liga en 2021 y la Copa Argentina el mismo año. A su vez, jugó 79 cotejos, marcó cinco tantos y brindó 6 asistencias con la camiseta "Azul y Oro". Hoy viste los colores de Juventud Las Piedras, de la Primera División de Uruguay a sus 37 años de edad.

Cuándo juegan Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo correspondiente a la décima fecha del campeonato tendrá lugar este domingo 20 de septiembre en el Nuevo Gasómetro a partir de las 14.45. El árbitro del encuentro será Nazareno Arasa, mientras que la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium y la plataforma HBO Max. Con respecto al historial, el "Ciclón" lo lidera con 83 triunfos, mientras que el "Xeneize" suma 77 y empataron en 53 oportunidades de las 210 en las que jugaron.

La última vez que se enfrentaron fue el pasado 11 de marzo del 2026 en La Bombonera, donde empataron 1 a 1 por el Torneo Apertura. Santiago Ascacíbar abrió la cuenta a los 10 minutos del segundo tiempo y Gregorio Rodríguez empató las acciones para el conjunto visitante.