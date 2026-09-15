Ver la Copa Libertadores en Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV en vivo y gratis online es un riesgo: por dónde hacerlo de manera legal

Para los sudamericanos, la Copa Libertadores representa mucho más que un torneo de fútbol. Es una competencia que reúne rivalidades históricas, estadios llenos, viajes interminables y la ilusión de millones de hinchas que acompañan a sus clubes con la esperanza de alcanzar la gloria continental. Cada partido tiene una carga especial y, a lo largo de la competencia, se construyen historias que quedan para siempre en la memoria de los fanáticos.

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La pasión por la Libertadores atraviesa generaciones y fronteras. Desde los grandes clásicos hasta los cruces entre equipos de distintos países, el certamen se convirtió en una parte fundamental de la identidad futbolística de Sudamérica. Para los clubes, levantar el trofeo significa quedar en la historia y conquistar uno de los títulos más importantes del continente, mientras que para los hinchas representa una oportunidad única de vivir noches inolvidables junto a sus colores.

Por dónde ver la Copa Libertadores

Ver la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

La Copa Libertadores se puede ver por distintos lugares:

En la TV paga, los encuentros se transmiten principalmente por ESPN y Fox Sports , mientras que determinados partidos también pueden verse por Telefe , que ofrece algunos encuentros en televisión abierta.

, mientras que determinados partidos también pueden verse por , que ofrece algunos encuentros en televisión abierta. En el terreno digital, una de las principales opciones es Disney+ , que mediante su oferta deportiva de ESPN permite seguir los partidos por streaming desde distintos dispositivos. La plataforma es una alternativa para quienes prefieren mirar la competencia desde celulares, computadoras, tablets o televisores compatibles.

, que mediante su oferta deportiva de ESPN permite seguir los partidos por streaming desde distintos dispositivos. La plataforma es una alternativa para quienes prefieren mirar la competencia desde celulares, computadoras, tablets o televisores compatibles. Otra opción disponible es Pluto TV , que puede ofrecer determinados encuentros según el partido y la programación correspondiente. Por eso, se recomienda consultar previamente la grilla para conocer qué partidos estarán disponibles en cada jornada.

, que puede ofrecer determinados encuentros según el partido y la programación correspondiente. Por eso, se recomienda consultar previamente la grilla para conocer qué partidos estarán disponibles en cada jornada. Además, quienes cuentan con un servicio de televisión por suscripción pueden acceder a las señales incluidas en sus planes mediante aplicaciones oficiales. Entre ellas se encuentran Flow, Telecentro Play y DGO, que permiten mirar contenido desde distintos dispositivos sin necesidad de permanecer frente al televisor.

Los campeones argentinos de la Copa Libertadores

Indepediente, el más campeón con 7 Libertadores.