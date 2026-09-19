La formación de Boca para el clásico vs. San Lorenzo: una duda, sin Valencia y dos regresos

Boca Juniors enfrentará a San Lorenzo por la décima fecha del Torneo Clausura y Rodolfo "Vasco" Arruabarrena piensa en un equipo muy parecido al que jugó contra San Pablo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El DT del "Xeneize", que dejará afuera a Enner Valencia, mantiene una sola duda con respecto a ese once inicial, pero además cuenta con dos futbolistas que estarían en óptimas condiciones para sumar minutos. Por supuesto, dependerá de él darles o no minutos en el verde césped.

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La buena noticia es que no habrá partido entre semana, por lo que tendrán varios días de descanso después del duelo ante los de Boedo. Sin embargo, también para el próximo domingo 28 está pactado el cruce contra Racing por los cuartos de la Copa Argentina por el que el elenco "Azul y Oro" espera por la resolución oficial de la AFA sobre lo sucedido vs. Vélez. Con este encuentro en duda y el clásico a la vuelta de la esquina, el DT no duda en optar por lo mejor que tiene.

La única duda de Arruabarrena y los dos regresos en Boca para el clásico vs. San Lorenzo

Lo cierto es que la incógnita en el once de Boca pasa por la presencia o no del joven Leonel Flores en ataque. El extremo de 19 años tendría descanso y el técnico le daría lugar al colombiano Sebastián Villa en su posición, aunque todavía no está confirmado más allá de lo que se vio en los últimos entrenamientos durante la semana. Además, puede haber dos vueltas que no necesariamente estarían desde el arranque, pero sí irían al banco. Por otro lado, Enner Valencia no estará por no poder firmar planilla como sexto extranjero y el joven Rodrigo Bacidalupe estará convocado.

Entre los regresos está el caso de Rodrigo Battaglia, quien dejó atrás una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles, entrenó a la par y está a disposición. Además de ser una buena variante tanto en la defensa como en el mediocampo, el exhombre de Huracán puede aportarle mucho en ataque al equipo. Lo mismo sucede con Ayrton Costa, que se recuperó un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda a finales de agosto y ya puede jugar.

Sebastián Villa puede ser titular en Boca por Leonel Flores

La formación de Boca para jugar el clásico contra San Lorenzo

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel, Leonel Flores o Sebastián Villa. Se espera que tanto Battaglia como Costa aparezcan en la lista de convocados para que puedan sumar minutos en cancha, aunque la palabra la final la tendrá Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

Cuándo juegan Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo correspondiente a la décima fecha del campeonato tendrá lugar este domingo 20 de septiembre en el Nuevo Gasómetro a partir de las 14.45. El árbitro del encuentro será Nazareno Arasa, mientras que la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium y la plataforma HBO Max. Con respecto al historial, el "Ciclón" lo lidera con 83 triunfos, mientras que el "Xeneize" suma 77 y empataron en 53 oportunidades de las 210 en las que jugaron.