Leandro Lozano marcó el gol de Boca Juniors para el 1 a 0 parcial ante San Pablo en el Morumbí y más allá de ese grito vivió una noche especial. En declaraciones posteriores a la clasificación del "Xeneize" a la semifinal de la Copa Sudamericana -global 2 a 1-, el lateral derecho rompió el silencio y recordó a Juan Izquierdo, futbolista uruguayo que murió en 2024 cuando vestía los colores de Nacional de Montevideo días después de haberse desvanecido en la misma cancha. El defensor del elenco "Azul y Oro" le dedicó su tanto y le brindó unas sentidas palabras.

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El fuerte vínculo de Leandro Lozano con Juan Izquierdo

El 27 de agosto del 2024, el "Bolso" visitaba al conjunto paulista por la Copa Libertadores e Izquierdo cayó al verde césped después de sufrir una arritmia cardíaca. Lozano estaba ahí en ese momento y trató de evtar un fuerte impacto contra el suelo lo cual logró, aunque igualmente el defensor luego fue trasladado a un hospital en el que falleció cinco días más tarde en un hospital cercano, donde no pudieron reanimarlo. Ahora, Lozano regresó a dicho recinto vistiendo la camiseta de Boca y su gol significó algo más que uno más en la serie de cuartos de final.

Juan Izquierdo, exjugador de Nacional y compañero de Leandro Lozano fallecido en 2024

"Dejame mandarle un saludo a la familia de Juan Izquierdo, que hoy fue un partido muy especial para mí. Hace dos años perdí un compañero acá, en esta misma cancha", esbozó el defensor en diálogo con los medios ni bien terminó el encuentro. Con sus palabras recordó a su compatriota, con quien, además de ser compatriota, compartió plantel en aquel momento. Este grito desaforado de gol a los 15 minutos del segundo tiempo no sólo amplió la ventaja del "Xeneize", sino que también complicó los planes de San Pablo, que poco después quedó eliminado de la Sudamericana.

Los números de Lozano en su carrera

Clubes : Boston River y Nacional de Uruguay; Argentinos Juniors y Boca Juniors.

: Boston River y Nacional de Uruguay; Argentinos Juniors y Boca Juniors. Partidos jugados : 265.

: 265. Goles : 10.

: 10. Asistencias : 32.

: 32. Títulos: Título Intermedio 2022 y 2024, Torneo Clausura 2022 y Campeonato Uruguayo 2022 con Nacional de Montevideo. Además, ganó la Copa Libertadores Sub 20 en 2018 con el club uruguayo.

Cuándo se juega la semifinal de la Copa Sudamericana entre Boca y Vasco da Gama

El duelo de ida tendrá lugar en La Bombonera en la semana del miércoles 14 de octubre, mientras que la vuelta será en Brasil una semana después. Un dato no menor es que elenco brasileño no podrá jugar en su cancha porque no superan el mínimo de capacidad exigida por la Conmebol de 30.000 personas.

Con respecto al posible rival en la final, Santos ganó 2 a 0 en la ida y definirá con Atlético Mineiro este miércoles 16 de septiembre, mientras que Cienciano de Perú hizo lo propio con Montevideo City Torque de Uruguay y jugarán este jueves la vuelta.