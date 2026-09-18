Boca Juniors eliminó a San Pablo después del empate 1 a 1 -global 2 a 1- y está en semifinales de la Copa Sudamericana donde se medirá ante Vasco da Gama. Además, entre el miércoles 17 de septiembre y el jueves 18 avanzaron los dos semifinalistas restantes, por lo que quedó definido el cuadro para buscar un lugar en la final. El DT argentino Horacio Melgarejo, que picanteó al "Xeneize" semanas atrás quedó eliminado con Cienciano, por lo que quedaron dos brasileños y una SAD.

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Cómo quedó el cuadro de semifinales de la Copa Sudamericana con Boca, dos brasileños y una SAD

Atlético Mineiro dejó en el camino al Santos de Neymar por penales, por lo que pasó de ronda al igual que el Montevideo City Torque. El club que forma parte del City Football Group venció a Cienciano de Perú, que ganó 2 a 0 en la ida y estuvo gran parte de la vuelta arriba en el marcador. Sin embargo, el equipo uruguayo igualó la serie en el segundo tiempo y en tiempo de descuento marcó el tercero para dejar afuera a los dirigidos por Horacio Melgarejo, que ya se proclamaba campeón del certamen continental venciendo a los de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena incluso sin jugar cuartos de final.

"Encima de llegar le voy a ganar. Ojalá llegue un equipo argentino, pero primero tenemos que pensar en lo que jugamos y a partir de ahí lo que queremos es hacer un buen papel primero contra City Torque y después al ganador de Mineiro vs. Santos. A partir de ahí ir paso a paso", esbozó el entrenador argentino en ESPN días antes de jugar la ida acerca del panorama que veía posible para los cruces de Sudamericana. Sin embargo, nada de esto sucedió, se quedó con las manos vacías y ahora la SAD se verá las caras con Mineiro, mientras que Boca -que sueña con la tercera de su historia- jugará contra Vasco da Gama.

Las fechas para las semifinales de la Copa Sudamericana

Ida - Boca vs. Vasco da Gama - semana del miércoles 14 de octubre con horario a definir en La Bombonera.

vs. Vasco da Gama - semana del miércoles 14 de octubre con horario a definir en La Bombonera. Vuelta - Vasco da Gama vs. Boca - semana del miércoles 14 de octubre con horario y sede a definir en Rio de Janeiro.

- semana del miércoles 14 de octubre con horario y sede a definir en Rio de Janeiro. Ida - Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro - semana del miércoles 14 de octubre con horario a definir en el Estadio Centenario.

Vuelta - Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque - semana del miércoles 14 de octubre con horario a definir en la Arena MRV.

Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Sudamericana

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana

El duelo entre el ganador de ambas series tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, con horario todavía a definir. El vencedor se medirá ante el campeón de la Copa Libertadores 2026 el año próximo.