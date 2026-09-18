Boca Juniors espera por fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA para que sea oficial su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, la cual en principio se consumó en la cancha en la victoria por penales. Sin embargo, en caso de que esto suceda, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena no contará con el arquero Álvaro Montero, que sin dudas será una baja importante. El principal responsable es nada más y nada menos que otro argentino, Néstor Lorenzo, quien comanda a la Selección de Colombia y lo convocó para los amistosos.

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Mientras tanto, Leandro Brey se perfila para defender los tres palos del "Xeneize" en el posible duelo contra Racing que tendría lugar el domingo 27 de septiembre en el Estadio Gigante de Arroyito. Mientras tanto, la mencionada entidad define qué sucederá después de que seis jugadores extranjeros del elenco de La Ribera firmen planilla cuando sólo están permitidos cinco. Si finalmente se oficializa el avance de ronda, Boca perderá a Montero -que fue clave para ganarle al "Fortín"- por decisión del DT del combinado cafetero.

Por qué en Colombia no permitieron que Montero ataje en Boca en la Copa Argentina

Según trascendió en las últimas horas, desde el seleccionado colombiano pidieron que Álvaro Montero esté presente en los amistosos que jugarán durante la fecha FIFA contra México, Paraguay y Perú, respectivamente. El plan es que empiece a ser el titular tras el retiro de David Ospina del equipo y no quieren que se pierda estos cotejos. De esta manera, impedirán que esté en el "Xeneize" para el mencionado cruce contra la "Academia" que está pendiente de confirmación por la Asociación del Fútbol Argentino.

Álvaro Montero, convocado a la Selección de Colombia para los próximos amistosos

Cuándo jugarían Boca vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026

El cruce entre Boca y Racing tiene fecha estipulada para el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito (Rosario Central) en Santa Fe. En cuanto al horario, dependerá de los organismos de seguridad y todo lo que supone el traslado de ambas parcialidades. La programación del encuentro quedaría ubicada en plena ventana de fecha FIFA. Esta particularidad en el calendario le permite a la organización acomodar el compromiso federal y esquivar los duelos del Torneo Clausura, evitando superposiciones en el ámbito local.

Cuándo sale el fallo de la AFA por lo que pasó en Boca vs. Vélez en Copa Argentina

Por decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA, el martes 22 de septiembre saldrá el fallo sobre lo sucedido en el partido entre Boca y Vélez por la Copa Argentina. El organismo se tomará unos días más antes de expedirse sobre el reclamo presentado por el "Fortín", que pretende quedarse con la clasificación a los cuartos de final por una supuesta alineación indebida del equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

Dicha determinación del Tribunal está vinculada a que todavía resta recibir el descargo formal de Boca; una vez incorporada la presentación del 'Xeneize', el organismo analizará el caso y debatirá el martes si corresponde aplicar una sanción por lo ocurrido en el encuentro disputado el pasado 2 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.