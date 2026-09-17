Por qué Facundo Colidio no puede jugar vs. Boca en Vasco da Gama por Copa Sudamericana: los motivos

Boca y Vasco da Gama se enfrentarán en las semifinales de la Copa Sudamericana y, mientras ambos equipos comienzan a preparar una serie que tendrá como escenario inicial La Bombonera, este cruce tiene una ausencia importante confirmada: Facundo Colidio no podrá estar a disposición del conjunto brasileño. El delantero argentino, recientemente transferido desde River, quedó fuera de la competencia internacional en una situación que tiene como principal protagonista a un trámite administrativo.

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La ausencia de Colidio representa un contratiempo para Vasco da Gama, especialmente porque el atacante se había convertido rápidamente en una de las alternativas importantes del equipo. Desde su llegada, el futbolista disputó siete partidos, convirtió dos goles y dio dos asistencias. Sin embargo, pese a haber sido incorporado por el club brasileño, no podrá enfrentar a Boca en ninguno de los dos encuentros correspondientes a las semifinales.

¿Por qué Colidio no puede jugar contra Boca por Copa Sudamericana?

El motivo está directamente relacionado con el cierre del plazo de inscripción establecido por la Conmebol para modificar las listas de buena fe de cara a las fases finales de la Sudamericana. Vasco da Gama envió la documentación correspondiente a la transferencia de Colidio tres horas después de que venciera ese plazo. Por ese motivo, River había mantenido al delantero dentro de su lista para las instancias decisivas del torneo.

El reglamento de la Conmebol establece que un futbolista no puede ser inscripto para la fase final por más de un club. Esa etapa contempla los playoffs, octavos de final, cuartos, semifinales y final. Como Colidio permaneció inscripto por River cuando terminó el período correspondiente, Vasco no pudo incorporarlo posteriormente a su lista para disputar la competencia. Esto hace que no pueda jugar ningún partido más de la Copa Sudamericana 2026.

La particularidad es que River decidió conservar al atacante en su nómina mientras negociaba su transferencia. El acuerdo entre los clubes estaba encaminado, pero la documentación definitiva llegó después del horario límite. El Millonario finalmente dio de baja al jugador una vez que la operación quedó formalizada, aunque para entonces la situación reglamentaria ya impedía que Colidio pudiera ser anotado por Vasco para la fase final.

Cuándo juegan Boca y Vasco Da Gama

Boca y Vasco da Gama se enfrentarán en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, luego de que ambos equipos superaran sus respectivas series de cuartos de final. El primer partido se disputará en La Bombonera, mientras que la revancha tendrá lugar en Río de Janeiro, con estadio a definir. La ida está prevista para el 13 o 14 de octubre, mientras que el segundo encuentro se jugará una semana después, el 20 o 21 de octubre. Los horarios todavía deben ser confirmados por la Conmebol.