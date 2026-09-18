Festeja Arruabarrena en Boca: quiénes son las dos figuras que recupera tras varios meses

Boca Juniors recibió una buena noticia, ya que dos futbolistas volvieron a entrenarse con el grupo y se acercan a su regreso.

Boca Juniors empieza a recibir buenas noticias en un momento determinante de las competencias. Rodrigo Battaglia y Ayrton Costa volvieron a trabajar a la par de sus compañeros en la práctica que comandó Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, luego de superar diferentes problemas físicos que los mantuvieron fuera de las canchas por varias semanas.

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La vuelta de Battaglia y Costa al trabajo junto al plantel representa una novedad importante para el entrenador. Los dos futbolistas ocupan posiciones diferentes y pueden ampliar las variantes de Boca en un momento en el que el equipo afronta un calendario cargado y continúa con vida en tres competencias.

Si bien todavía deberán completar sus respectivos procesos antes de volver oficialmente a jugar, el hecho de haber participado del ensayo futbolístico junto al grupo marca un avance en sus recuperaciones.

Para Arruabarrena, recuperar opciones resulta especialmente relevante ante la seguidilla de partidos. El mediocampo y la defensa volverán a contar próximamente con dos jugadores que pueden aportar experiencia y alternativas dentro de la estructura del equipo.

Rodrigo Battaglia y una recuperación que llevó meses

El caso de Battaglia es el que demandó el proceso más extenso. El mediocampista fue operado el 3 de febrero a raíz de una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho.

La lesión lo dejó afuera durante toda la temporada y obligó a atravesar una extensa etapa de recuperación. Ahora, después de volver a entrenarse con sus compañeros, todavía deberá completar un período de reacondicionamiento físico antes de estar nuevamente disponible para competir.

Su último partido oficial con la camiseta de Boca había sido el 7 de diciembre de 2025, cuando el exjugador de Huracán ingresó durante los minutos finales de la derrota 1-0 frente a Racing, por las semifinales del Torneo Clausura. Por eso, su regreso al trabajo colectivo supone un paso significativo después de una larga ausencia.

Ayrton Costa también está cada vez más cerca

El otro futbolista que volvió a trabajar junto al grupo fue Costa. El defensor atravesó un escenario diferente: sufrió un desgarro en el isquiotibial y, además, venía arrastrando una pubalgia desde finales de agosto.

La lesión se produjo durante el empate frente a Racing del pasado 23 de agosto, encuentro en el que tuvo que abandonar el campo de juego. Luego de aproximadamente tres semanas alejado de la actividad, Costa también comenzó a transitar la etapa final de su recuperación.

Su regreso le permitiría a Arruabarrena sumar una alternativa más en la última línea, justamente en un tramo del calendario en el que Boca necesita disponer de la mayor cantidad posible de jugadores.

El equipo que probó el Vasco en Boca Predio

Mientras Battaglia y Costa avanzan en sus recuperaciones, Arruabarrena también comenzó a probar variantes de cara al próximo compromiso. En el arco apareció Leandro Brey, quien tiene chances de ocupar el puesto ante Racing debido a que Álvaro Montero estará con la Selección de Colombia.

La defensa que ensayó el entrenador estuvo conformada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Malcom Braida.

En la mitad de la cancha aparecieron Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado. Más adelante, el técnico ubicó a Sebastián Villa, Enner Valencia y Leonel Flores.

Sin embargo, la formación utilizada durante el entrenamiento no implica necesariamente que vaya a ser el equipo para visitar a San Lorenzo de Almagro, en el que jugarían mayoría de titulares.

Boca mantiene la base que clasificó en San Pablo

Más allá de las pruebas realizadas durante la práctica, la intención del cuerpo técnico es sostener la estructura que le permitió a Boca conseguir la clasificación en San Pablo, siempre que todos los futbolistas estén en condiciones físicas óptimas.

En ese contexto, las recuperaciones de Costa y Battaglia aparecen como una noticia importante para el plantel. Después de varios meses de ausencia en el caso del mediocampista y de varias semanas para el defensor, ambos volvieron a dar un paso hacia la competencia.

Arruabarrena todavía deberá esperar para saber cuándo podrá utilizarlos oficialmente, pero ya tiene una señal positiva: los dos volvieron a trabajar junto al grupo y empiezan a acercarse al regreso.