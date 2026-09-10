No es River: un equipo del fútbol argentino aparecerá en el próximo documental de Oasis

Este jueves, Disney publicó en redes sociales algunos adelantos del documental "Oasis: Don't Look Back in Anger" que repasa la esperada reunión de la banda británica y que se estrenará este jueves 10 de septiembre en Latinoamérica. Las imágenes no sólo muestran parte de los dos recitales que dieron en el Estadio Monumental de River Plate el 15 y 16 de noviembre del 2025, sino que también presentan a la hinchada de otro equipo del fútbol argentino reversionando "Wonderwall", una de las canciones más famosas del dúo conformado por Noel y Liam Gallagher.

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Uno de los grandes protagonistas del video para promocionar la película de Oasis es San Lorenzo: "La Gloriosa Butteler", el nombre que se ganaron los fanáticos del 'Ciclón', aparece en numerosas ocasiones en el documental. El cuadro azulgrana es reconocido por el ingenio para crear las canciones que sus hinchas entonan durante los partidos para alentar al equipo y, en esta ocasión, el dúo de Manchester eligió reconocérselos al incluirlos en el largometraje de 123 minutos.

Así fue la convocatoria para la filmación del documental de Oasis en San Lorenzo

En noviembre de 2025, desde las cuentas Recibimientos Casla y Escuela de Tablones publicaron un flyer con una imagen de la banda, el comunicado convocando a los hinchas a acercarse a la cancha y un video con los simpatizantes cantando la versión de "Wonderwall" en versión cancha. En aquella ocasión, el equipo que por entonces dirigía Damián Ayude enfrentó a Sarmiento de Junín por la última fecha del Torneo Clausura, horas antes de que la banda británica se presentara en el estadio de River para dar su primer recital.

La letra de la canción de San Lorenzo adaptada de Wonderwall de Oasis

Te sigo siempre voy a todos lados

te aliento más allá del resultado...

Cuervo te vinimo' a ver,

San Lorenzo no podés perder...

Y dale y dale, dale San Lorenzo,

dale Matador, quiero ser campeón

Todos los detalles del documental "Oasis: Don’t Look Back in Anger"

El documental de Oasis, Oasis: Don’t Look Back in Anger llega a los cines este jueves 10 de septiembre en Latinoamérica, mientras que su estreno internacional en salas está previsto para el viernes 11. La película tuvo su premiere mundial el 5 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde fue presentada fuera de competencia con la presencia de Liam y Noel Gallagher. La producción fue creada por Steven Knight, guionista de Peaky Blinders, y dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace.

San Lorenzo, protagonista del documental de Oasis.

La película se centra en el esperado reencuentro de los hermanos Gallagher y en la gira Oasis Live ’25, realizada 16 años después de la separación de la banda. El documental combina imágenes inéditas de los conciertos y del detrás de escena con el proceso de preparación del regreso, además de mostrar la relación entre Liam y Noel durante la gira. Según los realizadores, tuvieron acceso cercano a la banda para registrar la evolución de la relación entre ambos y el impacto que tuvo el regreso de Oasis en sus seguidores alrededor del mundo.

El estreno en cines será limitado y posteriormente la película llegará a Disney+, aunque la plataforma todavía no confirmó una fecha exacta para su lanzamiento en streaming. La producción también cuenta con material de la multitudinaria gira mundial, que incluyó 41 conciertos en cinco continentes y reunió a más de dos millones de espectadores.