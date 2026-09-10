San Lorenzo reveló los nuevos embargos de exjugadores por miles de dólares: "Un daño enorme"

San Lorenzo de Almagro enfrenta tres nuevos embargos por miles de dólares, vinculados a reclamos de exjugadores, representantes y derechos de formación.

San Lorenzo de Almagro vuelve a ser noticia por su situación económica y judicial. El club comunicó que recibió tres nuevos embargos que, sumados, superan los 650.000 dólares por reclamos impulsados por Gonzalo Maroni, el representante de los hermanos Bruno y Mauro Pittón y un club relacionado con la formación de Nicolás Reniero. Las medidas corresponden a obligaciones originadas durante gestiones anteriores.

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A través de un comunicado en sus redes sociales, la institución informó oficialmente que enfrenta tres nuevos embargos derivados de distintos reclamos judiciales. Los expedientes tienen distintos orígenes y alcanzan tanto a futbolistas que pasaron por el club como a representantes y a una institución vinculada con los derechos de formación de un jugador posteriormente transferido.

Los protagonistas de los reclamos son Maroni, Alan Ignacio Poch (representante de Bruno y Mauro Pittón) e Independiente de Villa del Rosario, institución donde Reniero comenzó su formación como futbolista. El nuevo panorama vuelve a poner bajo la lupa las obligaciones que San Lorenzo arrastra de administraciones anteriores y que la actual conducción busca ordenar para reducir el impacto sobre las finanzas de la institución.

El embargo de Gonzalo Maroni contra San Lorenzo

Maroni embargó a San Lorenzo.

Uno de los reclamos que recibió el club fue iniciado por Maroni, quien obtuvo un embargo por 261.250 dólares. A esa cifra se agregaron otros 83.000 dólares en concepto de honorarios profesionales, correspondientes al juicio ordinario y a la posterior etapa de ejecución.

Maroni llegó a San Lorenzo en 2022, durante la presidencia de Horacio Arreceygor, luego de la salida de Marcelo Tinelli de la conducción institucional. El club incluyó ese dato en su comunicación al explicar el origen de una de las nuevas obligaciones judiciales.

En paralelo, San Lorenzo destacó una decisión de sus actuales representantes legales: los abogados que defienden al club renunciaron expresamente a cobrar honorarios por las actuaciones realizadas. El objetivo, según explicó la institución, fue evitar que el conflicto genere todavía mayores gastos para las arcas azulgranas. El reclamo del jugador surgido en Boca representa, entre capital y honorarios, 344.250 dólares.

El reclamo por los hermanos Pittón

San Lorenzo resuelve el caso de los hermanos Pittón.

El segundo embargo está relacionado con Bruno y Mauro Pittón, quienes llegaron a San Lorenzo en 2019, durante la gestión de Matías Lammens como presidente y con Marcelo Tinelli en la vicepresidencia. La medida fue promovida por Alan Ignacio Poch, agente de ambos futbolistas. En este caso, el monto principal reclamado asciende a 175.000 dólares, mientras que se sumaron otros 52.500 dólares correspondientes a intereses y costas.

Pero el embargo tiene una particularidad: la medida recae sobre los ingresos que San Lorenzo recibe a través de la empresa que, desde 2024, tiene a su cargo la gestión y el procesamiento de los pagos vinculados con cuotas sociales, aranceles, abonos y entradas. Entre capital, intereses y costas, este segundo reclamo alcanza los 227.500 dólares.

Derechos de formación: el reclamo por Nicolás Reniero

San Lorenzo trabaja en el caso Reniero.

El tercer frente judicial tiene un origen diferente. El reclamo fue iniciado por Independiente de Villa del Rosario, club en el que Reniero realizó sus primeros pasos en el fútbol. La institución reclama dinero correspondiente a los derechos de formación del delantero, quien posteriormente fue transferido por San Lorenzo a Racing en agosto de 2019.

Según explicó San Lorenzo, el embargo alcanza los 68.678.400 pesos, equivalentes al 70% del reclamo. A esa cifra se agregaron otros 105.000.000 de pesos correspondientes a intereses y costas.

El club azulgrana señaló que ambos conceptos representan aproximadamente 113.145 dólares. Así, si se toman los tres expedientes comunicados por la institución, el impacto económico informado ronda los 684.895 dólares, entre capital, intereses, costas y honorarios.

El posteo del presidente Marcelo Culotta

Esto es solo un ejemplo de lo que hicieron quienes gobernaron San Lorenzo y no voy a cansarme de repetirlo. Lo hice como socio y lo hago como presidente.



Un daño enorme al presente y futuro del club que no permite crecer, ni programar objetivos superadores.



Hay culpables y responsables, los que hipotecaron San Lorenzo de Almagro.



Estamos gobernando y trabajando para que este daño no quede impune y superar las bombas que dejaron instaladas.

San Lorenzo busca ordenar las deudas heredadas

Más allá de los nombres propios y de los montos de cada expediente, el nuevo escenario vuelve a exhibir uno de los principales problemas que atraviesa San Lorenzo de Almagro: las obligaciones acumuladas durante diferentes gestiones.

La institución aseguró que continúa trabajando para regularizar y readecuar las deudas heredadas, con la intención de encontrar mecanismos que permitan afrontar los compromisos pendientes y reducir el impacto económico y judicial de los reclamos.

El comunicado fue difundido este jueves y vinculó los tres nuevos embargos con obligaciones originadas durante administraciones anteriores. El desafío para San Lorenzo, entonces, excede a cada expediente por separado. Mientras el club intenta ordenar sus cuentas y establecer diferentes mecanismos de pago, los nuevos embargos agregan presión sobre una economía que todavía debe resolver compromisos acumulados durante los últimos años.