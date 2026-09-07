Los 7 presidentes que tuvo San Lorenzo entre desde que se fue Rubén Insúa hasta que volvió como DT

Rubén Darío Insúa vuelve a San Lorenzo para iniciar su tercer ciclo como entrenador del club, poco menos de dos años y medio después de su última salida. Entre aquella partida, ocurrida en abril de 2024, y su regreso, la institución atravesó una dura crisis marcada por una fuerte inestabilidad política, económica, financiera y deportiva: en apenas 29 meses, el 'Ciclón' tuvo siete presidentes y cinco entrenadores.

{{{htmlAmp}}}

La lista de mandatarios que pasaron por el cuadro de Boedo durante ese período está integrada por Marcelo Moretti, Néstor Navarro, Julio Lopardo, Daniel Matos, Ulises Morales, Sergio Costantino y Marcelo Culotta. El periodista Gonzalo Orellano, en La Nación, contabilizó esta situación y agregò a los entrenadores. Leandro Romagnoli, Miguel Ángel Russo, Damián Ayude, Gustavo Álvarez y Néstor Gorosito fueron los elegidos para reemplazar al 'Gallego' en el cargo de DT; ninguno de ellos logró equiparar el buen rendimiento que el equipo alcanzó durante su segundo paso, en el que dirigió 99 partidos y obtuvo el 51% de los puntos disputados además de clasificar a la Copa Libertadores 2024.

Quiénes fueron los siete presidentes de San Lorenzo después de la salida de Insúa como DT

Marcelo Moretti

El primer presidente de este período fue Marcelo Moretti, quien también era el máximo dirigente cuando Insúa fue despedido. El jueves 11 de abril de 2024, después de la derrota por 2 a 0 ante Independiente del Valle en Ecuador por la Copa Libertadores, Moretti y Néstor Ortigoza, encargado del fútbol profesional, resolvieron despedir al entrenador, apenas cuatro meses después de que le renovaran el contrato al entrenador por 24 meses.

Leandro Romagnoli, por ese entonces en la Reserva, fue elegido como su reemplazante y asumió como entrenador. Sin embargo, los malos resultados provocaron que meses después fuera reemplazado por Miguel Ángel Russo. En 2025, la situación institucional se agravó: el 21 de abril, Moretti fue expuesto mediante una cámara oculta mientras se guardaba un fajo de 25 mil dólares en la oficina de presidencia de la sede de Avenida La Plata, en una situación relacionada con la madre de un chico que buscaba ingresar a las inferiores. El pedido de destitución contra Moretti avanzó por el Tribunal de Ética y, finalmente, el vicepresidente Néstor Navarro debía asumir la presidencia por estatuto.

Néstor Navarro

Navarro, hasta entonces vicepresidente primero de la institución, tomó el cargo después del escándalo que protgaonizó Moretti. Sin embargo, su paso por la presidencia duró apenas unos días, ya que pidió licencia. Ante la imposibilidad de que el vicepresidente segundo, Andrés Terzano, asumiera con el respaldo político necesario, se decidió acompañar a Julio Lopardo, vocal de la Comisión Directiva en ese momento.

Julio Lopardo

El 8 de mayo de 2025, Julio Lopardo asumió la presidencia y se convirtió en el tercer presidente de San Lorenzo en apenas 17 días. Su gestión se desarrolló mientras el equipo, todavía conducido por Miguel Ángel Russo, disputaba las instancias decisivas del Torneo Apertura. 'Miguelo' dejó el cargo tras la derrota ante Platense en semifinales, decisión que provocó la llegada de Damián Ayude (también desde la Reserva) al primer equipo. Mientras tanto, la crisis económica y política continuaba y comenzaron a aparecer conflictos relacionados con la falta de pago de deudas con ex jugadores.

Durante la gestión de Lopardo también se produjo el proceso que desembocó en la acefalía de San Lorenzo. El 17 de septiembre de 2025, 13 directivos decretaron que el gobierno del club quedara acéfalo. Desde entonces, la Asamblea de Representantes de Socios, presidida por Daniel Matos, tomó el control de la institución.

En septiembre de 2025, mientras Lopardo era presidente provisorio, se declaró la acefalía del club, el primer paso para la salida de Moretti de la institución.

Daniel Matos

Daniel Matos, presidente de la Asamblea de Representantes de Socios, asumió como el cuarto presidente de San Lorenzo en un período de cinco meses como consecuencia de la acefalía declarada en septiembre de 2025. Sin embargo, poco después de su “asunción”, Matos solicitó una licencia de 15 días por motivos personales. En paralelo, el club debía avanzar con una Asamblea Extraordinaria destinada a definir nuevas autoridades, pero la Justicia suspendió su realización a través del Juzgado Civil Número 51 del Poder Judicial de la Nación. Matos finalmente dejó el lugar y fue reemplazado por Ulises Morales, vicepresidente de la Asamblea.

Ulises Morales

Ulises Morales tomó el timón de San Lorenzo después de la salida temporal de Matos y condujo el proceso institucional hasta la realización de la Asamblea Extraordinaria. Después de diferentes disputas y presentaciones judiciales, esa asamblea resolvió que Sergio Costantino asumiera la conducción del club durante cinco meses. Al mismo tiempo, quedó establecido que el 30 de mayo de 2026 los socios elegirían a las nuevas autoridades.

Sergio Costantino

Con Sergio Costantino al frente de la institución, Damián Ayude continuó como entrenador y tuvo su primer mercado de pases con incorporaciones durante el verano. Sin embargo, su ciclo terminó rápidamente: el 16 de marzo de 2026, San Lorenzo perdió por 5 a 2 ante Defensa y Justicia como local y al día siguiente el técnico dejó su cargo.

Con las elecciones cada vez más cerca, la dirigencia buscó un reemplazante. Pablo Guede fue uno de los nombres considerados, pero no pudo desvincularse de Alianza Lima. También se apuntó a Martín Palermo, aunque la resistencia por su pasado en Boca hizo que finalmente Gustavo Álvarez asumiera como entrenador.

Álvarez consiguió darle una identidad de juego al equipo, pero los resultados no acompañaron. San Lorenzo quedó eliminado ante River en los octavos de final de los playoffs del Apertura 2026 después de contar con tres "match points" en los penales y también sufrió una dura eliminación en la Copa Sudamericana frente a Recoleta, tras perder 1 a 0 como local cuando un empate le alcanzaba para terminar primero de su grupo.

Marcelo Culotta

Tres días después de la eliminación ante Recoleta, los socios de San Lorenzo concurrieron a las urnas y eligieron a Marcelo Culotta como nuevo presidente. La fórmula que encabezó junto a Juan Manuel Campos, de Orden y Progreso Sanlorencista, obtuvo 4.110 votos en los comicios y permanecerá al frente del club hasta diciembre de 2027. Poco después de asumir, la nueva conducción informó que San Lorenzo tenía una deuda de 67 millones de dólares y numerosos compromisos de pago inmediatos. Culotta había respaldado la continuidad de Gustavo Álvarez, pero el entrenador renunció el 22 de junio, durante el primer día de pretemporada, después de una diferencia con la Comisión Directiva por la decisión de reincorporar a los entrenamientos a un grupo de futbolistas que había sido apartado por el cuerpo técnico.

Walter Perazzo asumió entonces de manera interina durante las primeras dos semanas de preparación. Luego, llegó Néstor Gorosito para iniciar su segundo ciclo en el club, aunque su etapa duró apenas ocho partidos. San Lorenzo quedó eliminado ante Deportivo Riestra en los 16avos de final de la Copa Argentina y tuvo un mal comienzo de torneo, que incluyó la derrota 2 a 0 como local en el clásico ante Huracán.

Con la salida de Gorosito, la actual Comisión Directiva negoció por un único candidato: Rubén Darío Insúa. Así, 880 días después de su salida y luego de siete presidentes y cinco entrenadores, el 'Gallego' regresó a San Lorenzo con contrato hasta diciembre de 2027.