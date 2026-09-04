Insúa vuelve a San Lorenzo: cuándo hará el debut como entrenador en el Torneo Clausura

San Lorenzo de Almagro confirmó el regreso de Rubén Darío Insúa tras dos años y medio de su último paso y tendrá un exigente debut por el Torneo Clausura.

San Lorenzo de Almagro arregló la llegada de Rubén Darío Insúa, que volverá a ocupar el banco del "Ciclón" para afrontar su tercer ciclo en la institución. Luego de que la dirigencia destrabara las diferencias económicas que demoraban el acuerdo, el "Gallego" arribará al país en las próximas horas y el lunes firmará el contrato hasta 2027, día en que será anunciado formalmente, según reveló el periodista Leandro Alves. Su debut tendrá un detalle particular: será frente al mismo rival con el que comenzó su anterior etapa.

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Después de varios días de negociaciones y charlas, el club de Boedo contará con Insúa. El entrenador alcanzó un acuerdo con la dirigencia y volverá a hacerse cargo del plantel profesional para intentar encaminar a un equipo que atraviesa un momento complicado, ya que se encuentra anteúltimo en el Grupo A.

La demora en el anuncio estuvo vinculada principalmente a cuestiones económicas y a la conformación del cuerpo técnico, que tendrá a Guillermo Cinquetti como preparador físico. El club mantenía deudas correspondientes a la anterior etapa de Insúa y también estaban pendientes distintos pagos reclamados por sus colaboradores, Roberto “Lute” Oste y Carlos Orsi, más una deuda de San Lorenzo con el propio entrenador. Las últimas conversaciones permitieron resolver esos puntos y avanzar definitivamente con el regreso del técnico.

Roberto "Lute" Oste, ayudante de Insúa.

Insúa se encuentra actualmente en Estados Unidos, pero tiene previsto regresar en las próximas horas para firmar el contrato, que tendrá vigencia hasta diciembre de 2027 y contempla su llegada junto con el equipo de trabajo que lo acompañó durante sus anteriores experiencias en Boedo.

¿Cuándo debuta Insúa en San Lorenzo?

El estreno oficial de Insúa al frente de San Lorenzo será en la fecha 9 del Torneo Clausura ante Independiente en Avellaneda, en un partido que tendrá un condimento especial para el entrenador. Es que el conjunto de Avellaneda fue también el primer rival de Insúa cuando inició su segundo ciclo en San Lorenzo, en 2022. Ahora, más de dos años después de su salida, volverá a comenzar una etapa al frente del equipo justamente ante el Rojo.

La secuencia de partidos tampoco será sencilla para el nuevo entrenador. Después de enfrentar a Independiente como visitante, San Lorenzo recibirá a Boca en el Nuevo Gasómetro, en otro compromiso de máxima exigencia. Por lo tanto, el “Gallego” tendrá un estreno con dos encuentros de alto impacto y ante rivales de peso del fútbol argentino.

La vuelta de Insúa abre el tercer capítulo de una relación extensa con San Lorenzo. En sus dos etapas anteriores, el entrenador dirigió 146 partidos, con 57 victorias, 54 empates y 35 derrotas. Su porcentaje de puntos obtenidos durante esos ciclos fue del 51,37%, una estadística que refleja el peso que tuvo el técnico durante sus anteriores pasos por la institución.

Su primer período quedó especialmente marcado por un logro histórico. En 2002, Insúa llevó a San Lorenzo a conquistar la Copa Sudamericana, uno de los títulos internacionales más importantes de la historia del club.

Años después, el entrenador regresó en un contexto complejo y consiguió darle estabilidad al equipo. Durante ese segundo ciclo, además, logró la clasificación a la Copa Libertadores, después de asumir en una situación que presentaba algunas similitudes con el escenario que encontrará ahora. El desafío será repetir parte de ese trabajo, aunque en un contexto diferente y con un equipo que necesita recuperar regularidad y resultados.

Una vuelta después de una salida polémica

El último ciclo de Insúa en San Lorenzo terminó en abril de 2024. Su salida estuvo rodeada de polémica y se produjo durante la gestión del entonces presidente Marcelo Moretti. Más de dos años después, el “Gallego” tendrá una nueva oportunidad en el club con el que mantiene un vínculo histórico. La dirigencia logró finalmente destrabar los principales obstáculos que habían frenado el acuerdo y selló su regreso hasta fines de 2027.

Ahora, Insúa tendrá que asumir rápidamente la conducción de un plantel que necesita recuperar confianza y regularidad. Su debut contra Independiente, además, tendrá el atractivo de repetir el escenario de su comienzo en 2022. Después llegará Boca en el Nuevo Gasómetro. Dos partidos fuertes para marcar el inicio de una nueva historia del “Gallego” en Boedo.

Perazzo dirigirá el próximo partido

Antes de que Insúa se haga cargo formalmente del plantel, San Lorenzo deberá disputar un encuentro más. Este sábado, el equipo será dirigido de manera interina por Walter Perazzo, quien estará al frente del conjunto azulgrana en el partido contra Talleres.

De esta manera, el nuevo entrenador tendrá algunos días para preparar su desembarco y comenzar a trabajar pensando en su estreno oficial ante Independiente.