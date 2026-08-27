San Lorenzo no llegó a un acuerdo con Ignacio Piatti y la sede de Avenida La Plata está en riesgo de remate

San Lorenzo no acordó con Piatti y la sede de Av. La Plata está en riesgo: los detalles del conflicto / Crédito: @SanLorenzo (X).

El conflicto judicial entre San Lorenzo e Ignacio Piatti sumó un nuevo capítulo y continúa sin resolución. Este jueves, el club mantuvo una audiencia con el representante legal del ex futbolista, luego de que una sentencia de la Cámara de Apelaciones obligara a la institución a pagarle la suma de USD 4.369.889,11; a pesar de la propuesta presentada del 'Ciclón' para cumplir la deuda, las partes no lograron alcanzar un acuerdo y, en caso de que la situación no se resuelva en la reunión fijada para el próximo 24 de septiembre, la sede social de Avenida La Plata podría ser rematada.

La institución azulgrana ofreció 200.000 dólares y la cesión de parte de los derechos de televisación con el objetivo de destrabar la disputa. Actualmente, la deuda que debe afrontar con el ex atacante está fijada en 2.700.000 dólares, aunque desde el entorno de Piatti sostienen que el monto asciende a 4.300.000 dólares si se contemplan los intereses, los gastos y las eventuales multas.

El reclamo está relacionado con el último ciclo de Piatti en San Lorenzo, que comenzó a principios de 2020, cuando Marcelo Tinelli era presidente. En aquella etapa, el cordobés disputó apenas 10 partidos y sólo completó los 90 minutos en uno. A comienzos de 2021, debido a su poca continuidad, el conflicto interno que atravesaba el plantel con los hermanos Romero y el contexto de la pandemia, dejó nuevamente la institución.

Aquel contrato contemplaba una cláusula mediante la cual cualquiera de las partes podía rescindir unilateralmente el vínculo a cambio de 850.000 dólares. Los dirigentes de aquel momento decidieron interrumpir el contrato. Como la rescisión se produjo durante la pandemia, Piatti reclamó una doble indemnización, lo que llevó el reclamo judicial a una cifra cercana a los 8.000.000 de dólares.

Piatti, campeón de la Libertadores con San Lorenzo en 2014, mantiene su conflicto con el club por una deuda pendiente de 2021.

El embargo de Piatti a San Lorenzo

Piatti había demandado una recompensa de 8 millones de dólares; a fines de 2024 y después de atravesar varias instancias, su reclamo incluso llegó a la Cámara de Apelaciones. La Justicia falló a favor del ex jugador y estableció que San Lorenzo debía pagarle 2.700.000 dólares. Como la institución no efectuó el pago, Piatti avanzó con un embargo que incluyó la sede de Avenida La Plata 1782, que ahora vuelve a quedar en el centro de la disputa ante la falta de un acuerdo entre las partes.

Los números de Ignacio Piatti en San Lorenzo

Partidos: 83.

Goles: 20.

Asistencias: 6.

Un frente menos: San Lorenzo avanzó en un acuerdo con los hermanos Romero

San Lorenzo consiguió un alivio importante en uno de los frentes económicos que más preocupaban a la institución. El club alcanzó un nuevo acuerdo con Ángel Romero y Óscar Romero para reestructurar una deuda que llegó a 1.082.976 dólares y estableció un calendario de pagos que busca ponerle punto final al conflicto y evitar nuevas consecuencias deportivas.

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La dirigencia del club de Boedo logró avanzar en una negociación que tenía un peso considerable sobre las cuentas del club. El entendimiento alcanzado con los hermanos paraguayos permitirá ordenar el dinero que todavía permanece pendiente y, según lo informado por la institución, reducir el riesgo de que la deuda vuelva a derivar en una sanción.