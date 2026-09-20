Javi García podría volver a la titularidad en Boca: cuándo

Uno de los problemas inesperados para Boca se encuentra en el arco porque se le acercan partidos de gran importancia en el calendario y debe resolver un problema que es bastante urgente, como encontrar un ocupante del arco. Esto es producto de que Álvaro Montero no se encontrará disponible por los próximos días, lo que abre una posibilidad de que Javier García se ponga los guantes, salte al campo de juego y sea titular en un encuentro clave.

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Lo primero a mencionar es que el arquero colombiano fue convocado por su selección para disputar una gira internacional que se va a desarrollar entre finales de septiembre y la primera semana de octubre. Si bien hubo un intento por parte de Boca de retenerlo al menos para un partido y luego mandarlo, la Federación Colombiana de Fútbol se negó rotundamente porque necesitan probar la mayor cantidad de arqueros que sean posibles tras el retiro de David Ospina.

Por lo tanto, el partido frente a San Lorenzo es muy probable que presente a Leandro Brey como titular en el Bajo Flores, pero no asegura su continuidad en un duelo tan importante como son los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Racing. Esto es producto de que la experiencia de Javier García podría ser más que considerable para este tipo de encuentros y mucho más en caso de que haya disparos desde el punto penal.

No obstante, el experimentado arquero dispone de un enorme punto negativo y es que tan solo fue titular en un partido en lo que va de la temporada, y ese se disputó en mayo. No registra grandes colecciones de minutos con regularidad, a diferencia de su compañero, que posee 15 cotejos atajados en este 2026. Después se verá el rendimiento que obtuvo. El que cuenta con más rodaje es fundamental para este tipo de situaciones.

Es por ello que el partido frente a San Lorenzo va a ser más que clave para terminar de confirmar la decisión del "Vasco" Arruabarrena sobre quién debe ser el dueño del arco frente a Racing en la Copa Argentina. En caso de que Leandro Brey demuestre seguridad, su continuidad va a estar más que asegurada y Javier García quedará relegado al banco de suplentes, esperando a una señal para poder ingresar.

El contrato de Javier García

Es uno de los arqueros con mayor edad en actividad del fútbol argentino, debido a que Javier García dispone de 39 años y el próximo 29 de enero alcanzará la barrera de los 40. Hasta el momento, su continuidad dentro de Boca se encuentra asegurada hasta diciembre. No hay señales de que vaya a renovar, pero su permanencia no depende de lo que haga en el campo de juego, sino que ocupa un rol clave para mantener ordenado el vestuario.