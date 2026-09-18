Cuándo juega Boca vs. Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors ya tiene rival para las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino se enfrentará con Vasco da Gama por un lugar en la definición del certamen continental, en una serie que tendrá su primer capítulo en La Bombonera y que se resolverá en Brasil. Se trata de una serie que cobra una importancia vital para el equipo de La Ribera en su búsqueda por cortar una sequía de 19 años sin títulos internacionales.

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El Xeneize accedió a esta instancia después de eliminar a San Pablo en los cuartos de final. Vasco da Gama, por su parte, dejó en el camino a Independiente Santa Fe y consiguió el pase a semifinales. No obstante, el conjunto brasileño tiene algunas dificultades para estos cotejos, como el no poder usar su estadio y también no contar con Facundo Colidio para el certamen.

Cuándo juegan Boca vs Vasco Da Gama: la fecha tentativa del partido

La semifinal entre Boca y Vasco da Gama tendrá su partido de ida en Buenos Aires. El encuentro está programado de manera estimativa para el martes 13 o el miércoles 14 de octubre de 2026, en La Bombonera. La fecha exacta y el horario serán determinados una vez completada la organización de la instancia.

La revancha se disputará una semana después, el martes 20 o el miércoles 21 de octubre, con Vasco da Gama como local. Sin embargo, el conjunto brasileño no podrá recibir a Boca en su estadio habitual, el São Januário, debido a una exigencia de capacidad establecida para esta instancia de la competencia.

El motivo por el que Vasco Da Gama no puede usar su estadio

El motivo es que la Conmebol establece una capacidad mínima de 30.000 espectadores para los partidos de semifinales de la Copa Sudamericana. São Januário cuenta con 20.419 localidades, por lo que no reúne las condiciones requeridas para albergar el encuentro. Vasco, que había utilizado ese estadio durante su campaña en el torneo, deberá buscar una sede alternativa para la revancha.

Leandro Paredes, el gran referente del plantel.

Ante esta situación, la dirigencia del club carioca pretende trasladar el partido al Maracaná, uno de los escenarios más importantes de Río de Janeiro. Sin embargo, su utilización depende de la disponibilidad del estadio y de otros compromisos deportivos previstos para esa semana. Si Flamengo avanza a las semifinales de la Copa Libertadores, podría necesitar el mismo escenario para su partido de vuelta.

El estadio de Botafogo aparece como otra alternativa posible para Vasco, ya que el conjunto brasileño quedó eliminado de la Sudamericana y no tendría compromisos en esa competencia durante esa semana. Por ahora, la sede definitiva de la revancha permanece pendiente de confirmación.