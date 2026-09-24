Scaloni prueba jugadores y saca a históricos: quiénes son los 13 "nuevos" de la Selección Argentina

Lionel Scaloni prepara el recambio de la Selección Argentina con 13 nombres nuevos, mientras Lionel Messi tendrá una presencia especial en los amistosos. (Foto: EFE).

La Selección Argentina comienza una nueva etapa con Lionel Scaloni al frente y un marcado proceso de renovación. Para los amistosos de septiembre y octubre, el entrenador convocó a 35 futbolistas y abrió la puerta a 13 nombres que buscan ganarse un lugar en el nuevo proceso de la "Albiceleste" y con el objetivo en las Eliminatorias.

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Una de las particularidades es que Lionel Messi estará presente en el último compromiso, previsto para el 6 de octubre en el estadio Monumental ante Benín, donde cerrará su etapa con el seleccionado. En ese mismo encuentro también participarán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, pero no en los demás. Antes, Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes y a Burkina Faso el 3 de octubre en la cancha de River, dos partidos pensados para evaluar alternativas que tuvieron poco protagonismo en el proceso anterior.

En ese contexto aparecen 13 nombres que generan expectativa, entre estrenos y jugadores que tendrán una nueva posibilidad de mostrarse: Agustín Giay, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Román Vega, Santiago Castro, "Equi" Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez, Santiago Beltrán, Tobías Andrada, Leonel Flores y Tomás Palacios.

Los nuevos nombres que aparecen en defensa

Una de las zonas donde Scaloni busca alternativas es la defensa. Allí, los laterales concentran buena parte de las novedades y Giay aparece como una de las opciones, quien acumula 40 partidos durante 2026 con Palmeiras y ya había participado de entrenamientos previos al Mundial. Del otro lado aparece Vega, quien disputó 12 encuentros en el año en el Zernit de Rusia y llega después de un destacado paso por Argentinos Juniors.

Román Vega.

La convocatoria de ambos también se explica por el escenario que atraviesa la Selección Argentina en esas posiciones. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña perdieron terreno en la consideración del entrenador, mientras Scaloni continúa buscando variantes para Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.

Agustín Giay.

En la zaga también aparecen Valentín Gómez y Tomás Palacios, dos alternativas para el sector izquierdo. El primero llega desde Real Betis y el segundo desde Estudiantes, en una zona que también sufrió modificaciones después de la salida de Nicolás Otamendi. Dentro de la lista también sobresale Beltrán, quien se ganó la titularidad en el arco de River y ahora aparece como una alternativa para acompañar a Emiliano “Dibu” Martínez.

El mediocampo que prepara Scaloni

El mediocampo tendrá modificaciones importantes durante los primeros amistosos. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no estarán disponibles en los dos primeros partidos, justamente en encuentros que servirán para analizar otras posibilidades. Entre los nombres que aparecen están "Equi" Fernández, Simón y Andrada.

Equi Fern+andez, Santiago Beltrán y Santiago Simón, junto a Nico Paz, Licha Martínez, Lautaro y Nico González.

"Equi". surgido en Boca Juniors, atraviesa un buen presente en Alemania, mientras que Simón, formado en River, actualmente juega en Toluca de México. Andrada, por su parte, consiguió ganarse un lugar entre los titulares desde su llegada al Millonario. La idea del cuerpo técnico pasa por ampliar la cantidad de alternativas disponibles y comenzar a encontrar reemplazos para futbolistas que fueron importantes durante buena parte del proceso anterior.

Todos ellos serán las primeras apuestas para reemplazar a De Paul y Lo Celso. Aunque estarán en la despedida de Messi, no lo harán ante Bolivia y Burkina Faso, y todo indica que, tras casi 8 años, ambos dejarán de de ser las primeras opciones de Sacloni de cara al 2027.

La Selección Argentina suma variantes en ataque

La renovación también alcanza al frente de ataque. Allí, Prestianni, Soulé, Mastantuono y Flores aparecen como las principales novedades. Prestianni llega después de destacarse en la actual temporada de Benfica. Soulé, en tanto, tendrá finalmente una oportunidad para mostrarse con la camiseta argentina. Mastantuono viene siendo titular en Fiorentina, mientras que Flores representa una de las apariciones recientes que generaron repercusión en Boca.

Leonel Flores (Foto: @Argentina).

A ellos se suma "Santi" Castro, quien tendrá la posibilidad de competir por un lugar en el puesto de centrodelantero. Su presencia suma una alternativa para una posición en la que Lautaro Martínez continúa siendo una de las principales referencias ofensivas de la Selección Argentina.