Cuándo juega la Selección Argentina vs. Burkina Faso: fecha, horario y TV online del partido amistoso

La Selección Argentina continúa con su agenda de amistosos y se prepara para enfrentar a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, en el Estadio Monumental. El encuentro comenzará a las 21 horas de Argentina y será el segundo compromiso de la Albiceleste en esta serie de partidos internacionales.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este encuentro después del partido ante Bolivia, disputado el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego del duelo con Burkina Faso, Argentina cerrará la fecha FIFA frente a Benín, de nuevo en el Monumental.

¿Cuándo juega la Selección Argentina vs. Burkina Faso?

El partido entre Argentina y Burkina Faso será el sábado 3 de octubre de 2026, desde las 21 horas, en el Estadio Monumental de River Plate. El encuentro corresponde a un amistoso internacional y forma parte de una serie de tres compromisos de la Selección durante esta ventana FIFA.

El calendario de la Albiceleste contempla tres partidos: Bolivia el 30 de septiembre, Burkina Faso el 3 de octubre y Benín el 6 de octubre. En este último encuentro está prevista la participación de Lionel Messi, quien fue reservado para el partido ante el conjunto africano.

¿A qué hora juega Argentina?

El encuentro comenzará a las 21 horas en Argentina. El horario también será el mismo para Uruguay, Brasil y Paraguay. En otros países de Sudamérica, el partido comenzará a las 20 en Chile, Bolivia y Venezuela; a las 19 en Colombia, Ecuador y Perú; y a las 18 en México.

Argentina vs. Burkina Faso: dónde ver en vivo por TV

El partido entre Argentina y Burkina Faso se podrá ver en vivo en Argentina por TyC Sports y Telefe. La transmisión también estará disponible a través de las plataformas digitales asociadas a ambas señales, entre ellas TyC Sports Play y Mi Telefe.

Además, quienes cuenten con servicios de televisión paga podrán acceder a la transmisión mediante plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play, según la disponibilidad de cada señal.

Selección Argentina.

La despedida de Lionel Messi: el último partido con la camiseta argentina

El duelo ante Benín cerrará una etapa excepcional de la historia de la Selección Argentina. Messi disputará su partido número 208 con el combinado nacional y llegará al encuentro como máximo goleador histórico de la Albiceleste, con 125 tantos.

Durante su trayectoria con Argentina, el rosarino conquistó el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2025 y la Finalissima 2022. También disputó las finales del Mundial 2014 y 2026, además de las Copas América de 2007, 2015 y 2016.

El amistoso frente a Benín será, por lo tanto, el cierre formal de su recorrido con la camiseta argentina. Después de este partido, la Selección comenzará una nueva etapa con otros referentes y una generación de futbolistas que deberá asumir el protagonismo que durante años tuvo Messi.