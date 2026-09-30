Confirmado: con la Selección Argentina ya clasificada al Mundial 2030, así se jugarán las Eliminatorias

Las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030 se acercan y la Selección Argentina participará en el torneo, aunque ya está clasificada para la Copa del Mundo. La "Albiceleste" será anfitriona de al menos un partido de la fase de grupos de la máxima cita, por lo que no será necesario que obtenga su boleto en la cancha en estos casi cuatro años. Ya sin Lionel Messi en el campo, todo indica que Lionel Scaloni continuará como entrenador al frente del proyecto futbolístico.

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El mismo camino que el combinado nacional recorrerán Uruguay y Paraguay, que también serán locales en la fase inicial y no sufrirán el desgaste ni la presión deportiva de tener que conseguir el ticket en el césped. De esta manera, a falta de la confirmación oficial, las tres plazas y media restantes que la FIFA le otorga a la Conmebol se la disputarán los otros siete países afiliados de la región: Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia.

Cómo se jugarán las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030, con la Selección Argentina

Se mantiene el formato de los 10 países, todos contra todos y a dos rondas para respetar ambas localías.

para respetar ambas localías. Serán entonces 18 fechas , en las que estarán Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela, Perú y Bolivia.

, en las que estarán Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados a la Copa del Mundo , por ser locales de al menos un partido en la fase de grupos.

, por ser locales de al menos un partido en la fase de grupos. De las 6 plazas y media totales que la FIFA le otorga a la Conmebol, las 3 plazas y media que quedan se las disputarán entonces Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia.

se las disputarán entonces A excepción de los tres países ya clasificados, los tres mejores ubicados en la tabla de posiciones final irán directamente el Mundial. En tanto, el cuarto jugará el repechaje a dos instancias: el primero contra el de la Concacaf (Centro y Norteamérica), con el segundo rival desde otro continente a definir.

Cambian las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030.

Los criterios de desempate en las Eliminatorias sudamericanas para definir un boleto al Mundial 2030

Si dos o más selecciones terminan empatadas en puntos en la tabla de posiciones final, la Conmebol aplica el siguiente orden reglamentario:

Mayor diferencia de goles general en todos los partidos del grupo/torneo. Mayor cantidad de goles a favor anotados en todos los partidos. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados (enfrentamientos directos). Mayor diferencia de goles en los partidos de enfrentamientos directos entre los involucrados. Mayor cantidad de goles a favor en los partidos de enfrentamientos directos. Sorteo organizado por la FIFA.

La FIFA analiza pasar de 48 a 64 Selecciones para el Mundial 2030

El presidente Gianni Infantino admitió que "sin duda, un torneo de 64 equipos será un tema que se analizará y se debatirá en los comités pertinentes después de este Mundial. Es un torneo para todo el mundo, no sólo para Europa y Sudamérica...”. Incluso, consideró que "todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y ​​cada vez es mayor en todo el mundo". El titular de la FIFA sentenció que "si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán del incentivo para seguir mejorando”.

Por qué la Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2030

La Selección Argentina ya está clasificada en el Mundial 2030 porque será la sede de uno de los partidos celebratorios por los 100 años de la Copa del Mundo. En 2030 se cumplen los 100 años de la Copa Mundial, cuya primera edición se disputó en 1930. Para conmemorar este aniversario de una manera especial, el organismo diseñó un formato tricontinental e inédito, donde Sudamérica tendrá un rol fundamental, pero solo para el arranque de la competencia.

Al haber sido designada de forma unánime como una de las sedes oficiales para albergar los encuentros de celebración del centenario, la Argentina recibió el derecho automático de clasificación directa. Un beneficio que se le otorga habitualmente a las naciones organizadoras para garantizar su presencia y la de su público en la fiesta inaugural. Sin embargo, el territorio argentino no será el único de Sudamérica, porque Uruguay y Paraguay tendrán el mismo privilegio.

Así, además de Argentina, ya están clasificadas:

Uruguay: por ser el primer organizador y campeón de la historia del mundial, será sede de partidos celebratorios.

por ser el primer organizador y campeón de la historia del mundial, será sede de partidos celebratorios. Paraguay: por la CONMEBOL, la confederación que centralizó el fútbol sudamericano en aquellos tiempos. También es sede de los primeros partidos.

por la CONMEBOL, la confederación que centralizó el fútbol sudamericano en aquellos tiempos. También es sede de los primeros partidos. España: de las sedes principales, con las disputas más importantes de la Copa del Mundo.

de las sedes principales, con las disputas más importantes de la Copa del Mundo. Marruecos: otra de las sedes principales.

otra de las sedes principales. Portugal: la tercera sede principal del Mundial 2030.

Cuándo será el Mundial 2030

La agenda ya tiene su cronograma preliminar estructurado por la FIFA, el detalle de lo que se conoce hasta ahora es: