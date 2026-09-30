Los 5 jugadores que serán el futuro de la Selección Argentina, en la era post Lionel Messi

Las cinco joyas de la Selección Argentina que serán el futuro, en la era post Messi (foto: AFA).

La Selección Argentina empezará la era post Lionel Messi a partir de la doble fecha FIFA de noviembre del 2026, cuando el ídolo ya no juegue más definitivamente con la camiseta nacional. El histórico capitán y campeón de todo se marcha de la "Albiceleste" y entonces será el turno de las nuevas generaciones de recoger el guante para acompañar a los jugadores consagrados.

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El objetivo de fondo es que el Seleccionado continúe en la elite del fútbol mundial. En este contexto, aparecen cinco futbolistas que se perfilan para ser los líderes de la renovación, aunque seguramente habrá más con el transcurrir del tiempo.

A falta de la confirmación oficial, todo indica que Lionel Scaloni continuará como entrenador de la Mayor, con la mira en la Copa América 2028 y en el Mundial 2030. Con la Argentina ya clasificada a la próxima Copa del Mundo porque será local en al menos un partido de la fase de grupos, disputará igualmente las Eliminatorias sudamericanas para seguir con rodaje y habrá amistosos de todo tipo en el camino.

Las 5 grandes promesas de la Selección Argentina

Nicolás Paz

Las cinco joyas de la Selección Argentina que serán el futuro, en la era post Messi (foto: AFA).

El talentoso mediapunta de 22 años brilla en Como de Italia y los rumores indican que podría recibir la camiseta número 10 de la Selección Argentina, luego de Messi. Sin demasiados minutos hasta el momento por la presencia de "Leo" en esa misma posición, es muy probable que pase a ser titular de la mano de Scaloni en esta nueva etapa. De hecho, el "Europibe" nacido en España ya pasó por Real Madrid y podría regresar al "Merengue" en breve si ejerce la cláusula de repesca a futuro.

Con una zurda envidiable y mucho desequilibrio en el mano a mano, el hijo del exfutbolista Pablo "Pescadito" Paz puede aportarle soluciones al equipo desde la derecha o el centro en tres cuartos de cancha. Es capaz de gambetear, asistir, llegar al gol y darle fluidez al juego en la zona ofensiva.

Su papá disputó el Mundial de Francia 1998 con la remera albiceleste y ahora "Nico" participó con escasos minutos en la Copa del Mundo 2026. De a poco, se perfila para ganarse un lugar con el esquema del 4-3-3. En cambio, si Scaloni decidiera apostar por el 4-4-2 bajarán sus chances, ya que el "doble 9" de Julián Álvarez y Lautaro Martínez se impondrá en la mayoría de los partidos.

Franco Mastantuono

Las cinco joyas de la Selección Argentina que serán el futuro, en la era post Messi (foto: AFA).

El enganche o mediapunta de 19 años transita por una situación similar a la de "Nico" Paz: jugó muy poco por la presencia de Messi. Sin embargo, el ex River Plate aparece más relegado en la consideración de Scaloni, ya que ni siquiera fue convocado al Mundial 2026. De hecho, tiene tres años menos que el hombre de Como y tampoco fue tenido en cuenta en Real Madrid.

Actualmente a préstamo en Fiorentina de Italia, allí es titular y se ganó la confianza del director técnico. Incluso, anotó tres goles en uno de sus últimos encuentros y empieza a tener el rodaje que no tuvo en la "Casa Blanca". Habilidoso para el uno contra uno, con una buena pegada, mentalidad y asistencias en los últimos 30 metros, suele hacerse cargo de la faceta ofensiva y hasta ejecuta tiros libres. Es una buena apuesta a futuro y podría volver al Madrid si tiene una buena temporada en el club de Florencia.

Valentín "Colo" Barco

Las cinco joyas de la Selección Argentina que serán el futuro, en la era post Messi (foto: AFA).

El zurdo de 22 años se reconvirtió en Europa: pasó de surgir como un lateral izquierdo con vocación ofensiva en Boca Juniors a transformarse en un mediocampista interno de juego. Si bien le costó la adaptación al Viejo Continente en Brighton de Inglaterra y Sevilla de España, su explosión definitiva sucedió con los colores de Racing de Estrasburgo de Francia. Sus buenas campañas allí lo llevaron a la Copa del Mundo con la Selección Argentina y al poderoso Chelsea de Inglaterra, que lo pagó alrededor de 40 millones de euros.

Barco organiza el juego desde el centro del campo con buen primer pase, panorama, asistencias, precisión en las cesiones y hasta llegada al área adversaria. Ya definido como un volante interior, competirá por la posición en el futuro de la "Scaloneta" con Giovani Lo Celso, Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Mastantuono y Exequiel Palacios.

Agustín Giay

Las cinco joyas de la Selección Argentina que serán el futuro, en la era post Messi (foto: AFA).

El lateral, mediocampista o carrilero derecho de 22 años es una buena alternativa en la defensa, donde luchará por un sitio con los consagrados Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. El ex San Lorenzo estuvo a punto de ir al último Mundial porque se destacó en los amistosos y entrenamientos previos en Estados Unidos. No obstante, el cuerpo técnico prefirió a los campeones del mundo.

Giay puede brindar velocidad, despliegue, marca, recorrido, llegada al fondo y desborde por la banda derecha, tanto de "4" como de "8" o de carrilero en una eventual línea de cinco defensores. El Seleccionado y el predio de Ezeiza no son nuevos para el santafesino, ya que fue capitán de la Sub 20 en el pasado reciente. Ahora forma parte de Palmeiras de Brasil, uno de los mejores equipos de América, y anhela ganarse la continuidad que hasta ahora no tuvo con la camiseta albiceleste Absoluta.

Matías Soulé

Las cinco joyas de la Selección Argentina que serán el futuro, en la era post Messi (foto: AFA).

El mediapunta o enganche de 23 años juega en una posición similar a la de Paz y Mastantuono porque generalmente parte desde la derecha hacia al medio. Al igual que ellos, es zurdo y se desempeña mejor a perfil invertido. Se trata de otro de los "Europibes", ya que el marplatense se marchó de Vélez a Juventus a los 16 años, sin siquiera haber debutado en la Primera división del fútbol argentino.

Si bien no se pudo consolidar en la "Vecchia Signora", se quedó en Italia para pasar brevemente por Frosinone hasta que recaló en Roma, donde tiene un buen rendimiento. Aunque fue convocado muy pocas veces por Scaloni a lo largo del ciclo, ahora será el turno de demostrar sus principales cualidades dentro de la cancha: buen manejo de la pelota, organización del juego ofensivo, asistencias, buen pase y buena pegada.