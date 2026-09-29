Lionel Scaloni: "Tengo ganas de renovar en la Selección Argentina"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó la conferencia de prensa en el predio de la AFA en Ezeiza a pocos días del partido homenaje a Lionel Messi frente a Benín en el estadio Monumental de River Plate. Antes de los dos amistosos iniciales contra Bolivia en Córdoba y Burkina Faso en la cancha del "Millonario", el director técnico de 48 años fue contundente con relación al eterno capitán. Además, se pronunció acerca de otros temas trascendentes de la actualidad para el combinado nacional y dejó en claro que tiene "ganas de renovar" su contrato, que vencerá en diciembre del 2026.

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Después de la conferencia, el entrenamiento vespertino comenzará a las 15.30 de este martes 29 de septiembre del 2026, con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa. Por la noche, la delegación de la "Albiceleste" tomará el vuelo hacia Córdoba para concentrarse en un hotel de dicha provincia, de cara al duelo con "La Verde" del miércoles 30 desde las 21 horas en el estadio Mario Alberto Kempes.

Scaloni: "Está la predisposición de las dos partes para renovar en la Selección Argentina"

"Cada vez que vengo me reúno, pero esta vez dije que nos íbamos a juntar. Después del Mundial pudimos hablar para ver si podemos llegar a un acuerdo, la predisposición está de las dos partes. Veremos si podemos seguir hablando en estos días porque ya vienen los partidos, pero la predisposición está y eso es lo más importante. Cuando esté la decisión, la comunicaremos, pero tengo las ganas de renovar. No hubiese analizado renovar sin un proyecto competitivo.

Cuando terminó el Mundial dije que había que pensar bien, analizar, repensar, ver el tema deportivo que es fundamental, sin olvidar el económico. Analizar qué nos queda, qué es lo que viene, quedarnos con eso. Eso es lo que pudimos ver para poder llegar a un acuerdo. Si no veía la posibilidad de poder armar algo lindo, no podríamos llegar a un acuerdo, esa es la realidad. No hubiera abierto la chance de poder sentarme a hablar".

La era post Messi que se viene y la camiseta número 10

Scaloni y Messi, parte de la era dorada de la Selección Argentina.

"Cualquier equipo del mundo que ya no tenga a Messi se va a resentir, eso es así, pero el equipo cuando él no estuvo igualmente respondió. Habrá que buscarle la vuelta, esa es la realidad, buscaremos a otros chicos. Sin olvidar que nuestro juego es alrededor de la pelota desde que nosotros estamos acá, esa es la identidad, y ya veremos después cómo hacemos.

Lo que él genera dentro de la cancha nunca lo he visto, pero tenemos jugadores que pueden adoptar ese liderazgo. No buscamos a alguien al que el resto le tenga miedo, buscamos gente que nos puede aportar y acá la hay".

"Hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie la camiseta número 10... Y después ya veremos, a partir de ese partido, a quién se la daremos. Por suerte también por Eliminatorias no queda fija, pero la idea es que se la quede uno con todo lo lindo que es llevarla. Por ahora no hemos decidido".

Los nuevos capitanes de la Selección Argentina

"Ya era el Cuti (Cristian Romero) después de Ota (Nicolás Otamendi), el segundo va a ser Emiliano (Dibu Martínez) y el tercero va a ser Lautaro (Martínez). El Cuti creemos que puede llevar esa cinta, tendrá que mejorar en muchísimas cosas. En algunas cosas es demasiado voluntarioso y desde ahora todos lo van a estar mirando. Veremos en él que puede ser el capitán porque es un gran jugador y creemos que siempre va a estar dentro de la cancha defendiendo la camiseta de la Selección".

El supuesto interés de River

"Conmigo no habló nadie, pero si alguno me contacta no le voy a contestar hasta el 31 de diciembre que termina mi contrato. Lo de River no es cierto, nadie me llamó".

El "doble 9" de Julián Álvarez y Lautaro Martínez

"Este partido sí jugarán los dos juntos de entrada, y ya después iremos viendo".

El futuro de Leandro Paredes, sancionado con 10 partidos

"Claro que pertenece a la Selección, ¿cómo no va a pertenecer? Lo queremos, pero no pude hablar con él después de la final. Las puertas están abiertas porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño. Lo de la sanción es una lástima, no lo vamos a poder tener".

El difícil presente de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

"No hablé con él de este tema, me parece que ahora ya cerró el libro de pases... Pero lo vemos bien, contento, alegre, estuvo con su familia y ojalá pueda recobrar la confianza de la hinchada del Atlético".

El proyecto de Scaloni en la Selección Argentina para el 2030

"Siempre vamos a intentar competir, por eso vamos a intentar seguir. Ningún fubolista ha dicho que no quiere venir, al contrario, y eso es una buena señal. Siempre y cuando tengamos eso, es la señal de que vamos a competir con todos. Vamos a estar en buen nivel, no tengo dudas. Si Messi me pidiera seguir no me cambiaría nada, se lo agradecería, pero lo importante es tener las ganas".

La Finalissima pendiente contra España

"No tengo ni idea de eso, por ahora no la veo, además ahora con la Nations League están a full en Europa y los calendarios tampoco ayudan".

El balance del Mundial 2026

"Evaluamos puesto por puesto a los jugadores, qué edad tendrían, si podemos seguir apostando al fútbol que tenemos con estos jugadores. Creemos que se puede dar. El Mundial nos dejó la enseñanza de que todos los partidos se juegan a morir y todos los rivales son difíciles. Cuando uno habla de los rivales, contra nosotros se duplican, parecen otra Selección. El primer rival nuestro es Argentina porque todos quieren competir contra Argentina, cambian su manera de jugar cuando nos enfrentan y aprendimos a sufrir".

La chance de ser local en el interior del país

"Claro que me gustaría jugar en Rosario, tengo la familia, ojalá que podamos jugar ahí. Cualquiera de las dos canchas me da igual, Central o Newell´s, pero ojalá podamos jugar ahí".

Cómo pasó de las críticas a reunir consenso como DT

"Era lo normal en ese momento, era lógico que se dudara de mí, porque nunca había dirigido. Cualquier periodista puede opinar, es la realidad, pero lo que importan son los modales. Ahí sí por ahí era complicado, pero lo entiendo".

La calidad de los rivales

"Hace bastante que es así, quizá en noviembre podamos viajar, pero si podemos elegir prefiero jugar acá en Argentina porque estamos muy cómodos".