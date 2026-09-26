Por qué Lionel Scaloni sacó a Leonel Flores, figura de Boca, de la Selección Argentina

Una de las sorpresas de la lista de convocados de la Selección Argentina de Lionel Scaloni para esta fecha FIFA fue la presencia del extremo derecho Leonel Flores, que se trata de una de las revelaciones de Boca Juniors en la segunda parte del semestre. Tras unos días con el conjunto argentino, el delantero regresó a los entrenamientos que se encuentran dirigidos bajo la conducción de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

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"Leonel Flores se incorporó a los entrenamientos en Boca Predio", expresó el periodista Ezequiel Sosa en su cuenta de X (ex Twitter). Una decisión que fue recibida con los brazos abiertos por el cuerpo técnico del Xeneize, pero que hizo cierto ruido entre los hinchas. Aunque el paso de las horas permitió que se conozca una decisión que se encuentra enfocada en el calendario del equipo.

El próximo domingo, en la ciudad de Rosario, Boca tendrá que medirse con Racing en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina y es por ello que se decidió desde la Selección Argentina darle el permiso necesario a Leonel Flores para que regrese a su equipo, debido a que se trata de una pieza más que importante. No se trató de una lesión o falta de nivel para formar parte de la delegación que se encuentra en Ezeiza.

Es muy probable que el extremo derecho sea parte de la nómina de jugadores que arranque de titular, ya que es una de las grandes apariciones de Boca y que marca la diferencia dentro del campo de juego. Las chances de que arme dupla ofensiva con Miguel Merentiel son enormes. Pero todo dependerá de la palabra final de Rodolfo Arruabarrena, que todavía no confirmó la formación y la mantiene en secreto.

La curiosa cláusula de rescisión de Flores en Boca

Una de las grandes apariciones de Boca en el último tiempo necesita de una cláusula de rescisión particular porque no es sorpresa que ya se encuentre en la mira de los principales clubes de Europa, que buscan tentar a los jóvenes con salarios que son imposibles de pagar en el fútbol argentino con el fin de marcharse cuanto antes.

Es por ello que el Xeneize decidió proteger a Leonel Flores con un contrato hasta diciembre de 2029, pero con una doble cláusula de rescisión. La primera es de 20 millones de dólares y se encuentra vigente mientras el mercado de pases está activo. Mientras que la segunda se pone en marcha en el cierre y extiende el valor de la ficha a 25 millones. Los dos valores deben abonarse sin los impuestos que participan en este tipo de negociaciones.