El debate futbolístico sobre el presente institucional de Racing Club sumó una propuesta completamente inesperada en la pantalla de ESPN. Durante la emisión habitual de F90, el ciclo conducido por Sebastián Vignolo, los panelistas discutían sobre las dificultades del equipo para potenciar a sus futbolistas tras la salida del cuerpo técnico. En medio de esa conversación, surgió una iniciativa de máxima repercusión para revolucionar la estructura deportiva de la entidad de Avellaneda.

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La moción planteó gestionar el regreso de una de las grandes figuras surgidas del predio Tita Mattiussi: Rodrigo De Paul. Según explicaron en el piso del canal deportivo, la llegada de un referente de semejante calibre permitiría renovar las expectativas generales y atraer a entrenadores de primer nivel para conducir el nuevo proyecto futbolístico.

El llamativo pedido para repatriar a Rodrigo De Paul

"Yo tengo una solución para Racing. Les digo muy en serio, es el momento. Es ahora. Para cambiar la energía y para que sea una revolución y todos los técnicos van a querer venir. Rodrigo De Paul tiene que venir a Racing", afirmaron con énfasis en la mesa de debate, convencidos de que una gestión de esta magnitud generaría un impacto decisivo en el fútbol argentino.

Asimismo, se trazó una comparación directa con las gestiones y versiones que involucran a otros futbolistas de la Selección Argentina con sus respectivos clubes de origen: "A lo Paredes en Boca, a lo Di María Angelito en Central. Rodrigo De Paul en Racing, ahora, ¿eh? Ya, a fin de año y barajar y dar de nuevo". Para reforzar la idea de que su ciclo europeo cumplió sus etapas fundamentales, se destacó su palmarés internacional: "Ya jugó con Messi, ya ganó el Mundial. Rodrigo a Racing es ahora".

La repercusión en el estudio de ESPN

Lejos de quedar como una ocurrencia aislada, la propuesta provocó una inmediata reacción de aprobación en el estudio de televisión. Al consultar a sus compañeros si consideraban desacertada la iniciativa, la respuesta unánime respaldó la postura: "En esta te banco", afirmaron los colegas de Sebastián Vignolo, cerrando el intercambio sobre la hipotética vuelta del mediocampista que ilusiona con cambiar la realidad de la Academia.