"Arrancar de cero": la frase de Lautaro Martínez sobre Lionel Messi y la Selección Argentina

Una de las renovaciones más esperadas en el fútbol argentino se encuentra vinculada con la Selección Argentina y la decisión de Lionel Messi de retirarse después de un ciclo más que exitoso. "Hay que arrancar de cero", expresó Lautaro Martínez sobre el arduo trabajo que comenzará a partir de las próximas convocatorias que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni se proponga llevar a cabo para afrontar las Eliminatorias Sudamericanas, como también la Copa América de 2028.

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"Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más). Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes", escribió el excapitán de la Argentina el pasado 31 de agosto en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

De esta manera, se pone fin a un ciclo en donde la Selección Argentina tendrá que reconfigurarse de gran manera, debido a que ya no tendrá en el campo de juego a aquel jugador que marca la diferencia cada vez que toca el balón. "Queda el legado que dejó", señaló Lautaro Martínez en una charla que mantuvo con ESPN. “Hay que seguir disfrutando. Será un proceso importante para nosotros también. Daremos lo mejor para la Selección, como siempre", agregó.

Además, el delantero del Inter de Italia se mostró muy entusiasmado sobre lo que sucederá en futuras ventanas de fecha FIFA. "Algunos venimos de jugar dos Mundiales, al final eso es lo importante: continuar con el legado de Leo, Otamendi y Ángel", sentenció. Está claro que el jugador será una de las nuevas voces de mando dentro del vestuario y que sus convocatorias pasarán a tener otro peso a partir de la salida de Lionel Messi. Mucho más después del tanto que le marcó a Inglaterra en la semifinal que permitió obtener la victoria que impidió el pase al tiempo suplementario.

De momento, Lionel Scaloni comenzó a pensar un mediocampo de la Selección Argentina con algunas variantes que permiten pensar que la sangre joven será la encargada de reemplazar a Lionel Messi. Se menciona que el primer partido contra Bolivia contará con la presencia de Exequiel Palacios, Alexis MacAllister, Enzo Fernández, Franco Mastantuono y Nicolás Paz. Los últimos dos disponen de un enorme presente en el fútbol italiano. Mientras que los demás son parte del proceso que lleva siendo protagonista en los principales campeonatos internacionales a nivel de selecciones.

Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales

Argentina vs. Bolivia – miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en La Bombonera, en Buenos Aires.

Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA