Locura por Messi: más de una hora de espera para conseguir entradas para su despedida

La venta de entradas para el amistoso que la Selección Argentina disputará el 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental, una jornada histórica al tratarse de la despedida de Lionel Messi de la 'Albiceleste', experimentó serias dificultades por la gran cantidad de personas que intentaron conseguir su ticket para el evento. Según reportaron distintos usuarios en redes sociales, la web de Deportick, la plataforma por la que se adquirían las entradas, colapsó una hora después de que salieran a la venta; según estimaciones, hay más de 300.000 solicitudes para conseguir un lugar en la cancha de River en lo que será la última presentación del astro argentino con el combinado nacional.

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Dónde comprar las entradas para la despedida de Messi, horario de venta y precios

La venta de los tickets se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Deportick. Luego de una reprogramación informada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la venta oficial comenzará este jueves 24 de septiembre de 2026 a las 18 horas de Argentina.

Para adquirir las localidades es requisito indispensable registrarse previamente con usuario y contraseña en el sitio web. Una vez efectuada la compra digital, cada espectador deberá retirar de forma presencial su ticket físico en las boleterías del estadio en las fechas que confirmará la organización.

Los precios varían según las localidades: Popular a $90.000, Menor a Popular (3 a 10 años) a $29.000, Platea Alta Sívori y Centenario a $180.000, Platea Media Sívori y Centenario a $320.000, Platea Alta San Martín y Belgrano a $320.000, Platea Baja San Martín y Belgrano a $450.000, y Platea Media San Martín y Belgrano a $480.000.

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