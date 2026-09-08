Lautaro Martínez habló y se refirió al presente que atraviesa su compañero en la Selección Argentina, Julián Álvarez que vive un momento personal complicado y una actualidad futbolística incómoda en el Atlético de Madrid. El atacante hizo hincapié en el vínculo personal que mantienen fuera del campo de juego, más allá de la habitual disputa deportiva por la titularidad en el frente de ataque del equipo nacional.

{{{htmlAmp}}}

Durante la conversación, el futbolista reveló que se puso en contacto directo con el delantero para transmitirle tranquilidad y acompañamiento en este tramo de su carrera profesional.

El mensaje de apoyo y la competencia en la Selección

"Le hablé, le mandé un mensaje, le mostré todo mi apoyo porque más allá de que compartimos plantel y compartimos posición y peleamos por un lugar en la selección, es un amigo", explicó Lautaro Martínez al destacar la relación de compañerismo que prevalece sobre la rivalidad por el puesto.

En ese sentido, el atacante reconoció la complejidad del escenario que rodea al futbolista cordobés y sostuvo: "Seguramente que el momento que atravesó y que está atravesando no es fácil". Además, se refirió al marco contractual e institucional que condiciona el presente de Álvarez: "Las decisiones de su club, la decisión del presidente de su club, así que nada, le deseo lo mejor".

El elogio de Lautaro Martínez para Julián Álvarez

Para concluir su testimonio, el delantero valoró la jerarquía de su compañero de la Selección Argentina y expresó su deseo de que continúe en el más alto nivel de competencia internacional.

"Espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora porque es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo también", concluyó Martínez, dejando en claro su respaldo absoluto tanto en lo humano como en lo futbolístico.