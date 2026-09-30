Lionel Messi: cuántos goles, títulos y récords tiene en la Selección Argentina

Lionel Messi decidió ponerle fin a su histórica carrera en la Selección Argentina. Un vínculo que se extendió por más de dos décadas y que dejó muchas marchas históricas (como ser el máximo goleador y el que más partidos jugó), además de las simbólicas, por transformarse en uno de los ídolos más importantes en los más de 200 años que tiene el país. Y un representante mundial que hizo que fanáticos de todas partes del mundo alentaran por la albiceleste.

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¿Cuántos goles hizo Messi en la Selección Argentina?

A lo largo de su trayectoria en la Selección Argentina, Lionel Messi tiene 125 goles en 207 partidos jugados (a falta del encuentro contra Benín). Una cifra impactante que lo pone muy por delante de su inmediato perseguidor Gabriel Batistuta, con 56 anotaciones. Y en mundiales es el máximo goleador de la Selección con 21 anotaciones en 34 partidos jugados.

El rival al que más goles le convirtió es Bolivia, con 11 goles en 12 encuentros disputados. Siete de esos once fueron por Eliminatorias Sudamericanas, dos los convirtió en Copa América y otros dos en amistosos. Después aparecen Ecuador y Venezuela, con 7 anotaciones, como las segundas víctimas más elegidas por la "Pulga", en tanto que en el clásico ríoplatense con Uruguay convirtió seis veces. ¿A Brasil? Le convirtió cinco goles, en los que se destaca un hat trick en un recordado 4-3 en New Jersey durante 2012.

Títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina

Con la Selección Mayor

Copa América (2 veces): 2021 y 2024.

Copa del Mundo de la FIFA (1 vez): Catar 2022.

Copa Finalissima (1 vez): 2022 (campeón entre el ganador de la Copa América y la Eurocopa).

Títulos con Selecciones Juveniles

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA (1 vez): Países Bajos 2005.

Medalla de Oro Olímpica (1 vez): Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (Sub-23).

Todos los récords que tiene Lionel Messi en la Selección Argentina