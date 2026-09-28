La Selección Argentina confirmó los horarios para la despedida de Lionel Messi ante Benín y los otros 2 amistosos

Los horarios para los partidos de la Selección Argentina, con la despedida de Messi incluida.

La Selección Argentina confirmó los horarios para los próximos tres amistosos, frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. El último compromiso significará nada menos que la despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental de River Plate, con una cancha repleta con 85.000 personas y las entradas agotadas en apenas dos horas de manera virtual.

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El primer encuentro será ante Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba el miércoles 30 de septiembre desde las 21 horas. Después será el turno de Burkina Faso en la cancha del "Millonario" el sábado 3 de octubre, también a las 21. Por último, el adiós de Messi versus Benín será el martes 6 de octubre a las 20.

La agenda de la Selección Argentina antes del primer amistoso, ante Bolivia

Luego del fin de semana libre, los jugadores volverán a los entrenamientos el lunes 28 de septiembre desde las 17 en el predio de la AFA en Ezeiza, con los primeros 30 minutos abiertos a la prensa. En tanto, el martes 29 el entrenador Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa a las 14.15, antes de la práctica vespertina que empezará a las 15.

En cuanto a las formaciones, se estima que habrá un "mix" frente a Bolivia y Burkina Faso, mientras que el equipo de elite jugaría ante Benín para despedir a Messi en el Monumental. El director técnico aprovechará esta fecha FIFA extendida para poder observar a los jóvenes y darles rodaje a aquellos futbolistas que no vienen sumando tantos minutos con la camiseta de la "Albiceleste".

Los horarios para los partidos de la Selección Argentina, con la despedida de Messi incluida.

La lista de la Selección Argentina vs. Bolivia, Burkina Faso y Benín

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

(Chelsea), (Atlético de Madrid), (Manchester City) y Santiago (River Plate). Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Valentín Gómez (Betis), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Nicolás Otamendi (River Plate).

(Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Manchester United), (Bayer Leverkusen), (Olympique Lyon), (Zenit), Valentín (Betis), Tomás (Estudiantes de La Plata) y Nicolás (River Plate). Volantes: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Santiago Simón (Toluca), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen) y Tobías Andrada (River Plate).

(Manchester City), (Liverpool), (Chelsea), (Betis), (Ipswich Town), (Inter Miami), (Como), (Fiorentina), Santiago (Toluca), Ezequiel (Bayer Leverkusen) y Tobías (River Plate). Delanteros: Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

* Tanto Thiago Almada (River Plate) como Juan Foyth (Villarreal) quedaron desafectados por sus respectivas lesiones.