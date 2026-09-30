La Selección Argentina recibe a Bolivia sin Messi, con una duda en la formación y aforo reducido

La Selección Argentina recibe a Bolivia, en el primer amistoso internacional después del subcampeonato en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se presentará este miércoles 30 de septiembre a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con aforo reducido al 50% por la sanción de la FIFA luego de la Copa del Mundo.

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La pena se debió a cantos racistas, homofóbicos y discriminatorios de los hinchas albicelestes durante los encuentros de los playoffs frente a Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España. Por lo tanto, la tribuna Popular Artime Sur estará cerrada, mientras que la Popular Norte Willington tendrá 2500 lugares menos y la Platea Este Gasparini fue destinada de manera especial con un enfoque social para niños, niñas y escuelas de fútbol.

Lionel Messi no estará porque ya anunció su retiro de la Selección Argentina, por lo que tampoco dirá presente en el segundo cotejo frente a Burkina Faso el sábado 3 de octubre a las 21 en el estadio Monumental de River Plate. Sin embargo, tendrá su despedida y homenaje en la misma cancha del "Millonario" ante Benín, el martes 6 de octubre desde las 20.

La formación de la Selección Argentina vs. Bolivia, con una sola duda

En principio, los once titulares con un esquema táctico de 4-2-2-2 para Scaloni serán Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Matías Soulé o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El encuentro tendrá arbitraje del colombiano Jhon Ospina, acompañado por Miguel Roldán y Roberto Padilla como asistentes y Carlos Ortega como cuarto árbitro.

Argentina vs. Bolivia: hora, TV en vivo y streaming online

Partido: Argentina vs. Bolivia.

Argentina vs. Bolivia. Día: miércoles 30 de septiembre de 2026.

miércoles 30 de septiembre de 2026. Hora: 21.

21. Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Mario Alberto Kempes, Córdoba. Competencia: amistoso internacional.

amistoso internacional. Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).

Jhon Ospina (Colombia). TV: TyC Sports y Telefe.

TyC Sports y Telefe. Streaming: TyC Sports Play y Mi Telefe, además de las plataformas Flow, DGO y Telecentro Play.

El "Cuti" Romero será el nuevo capitán

El "Cuti" Romero es el nuevo capitán de la Selección Argentina.

Consultado al respecto de esta decisión en la conferencia de prensa, Scaloni explicó que "ya era el Cuti después de Ota (Nicolás Otamendi), el segundo va a ser Emiliano (Dibu Martínez) y el tercero va a ser Lautaro (Martínez)". Incluso, amplió: "El Cuti creemos que puede llevar esa cinta, tendrá que mejorar en muchísimas cosas. En algunas cosas es demasiado voluntarioso y desde ahora todos lo van a estar mirando. Vemos en él que puede ser el capitán porque es un gran jugador y creemos que siempre va a estar dentro de la cancha defendiendo la camiseta de la Selección".

La lista de la Selección Argentina vs. Bolivia, Burkina Faso y Benín

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

(Chelsea), (Atlético de Madrid), (Manchester City) y Santiago (River Plate). Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Valentín Gómez (Betis), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Nicolás Otamendi (River Plate).

(Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Manchester United), (Bayer Leverkusen), (Olympique Lyon), (Zenit), Valentín (Betis), Tomás (Estudiantes de La Plata) y Nicolás (River Plate). Volantes: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Santiago Simón (Toluca), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen) y Tobías Andrada (River Plate).

(Manchester City), (Liverpool), (Chelsea), (Betis), (Ipswich Town), (Inter Miami), (Como), (Fiorentina), Santiago (Toluca), Ezequiel (Bayer Leverkusen) y Tobías (River Plate). Delanteros: Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

* Tanto Thiago Almada (River Plate) como Juan Foyth (Villarreal) quedaron desafectados por sus respectivas lesiones.