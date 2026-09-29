Lionel Scaloni confirmó qué pasará con la camiseta 10 de la Selección Argentina después de Lionel Messi

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del duelo de la Selección Argentina ante Bolivia de este miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El DT de la "Albiceleste" rompió el silencio acerca de lo que sucederá con la camiseta número diez que actualmente viste Lionel Messi. El astro rosarino se retirará oficialmente del combinado nacional el próximo martes 6 de octubre y todavía no está confirmado quién será su heredero.

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Scaloni habló de la camiseta número 10 de la Selección Argentina después de Messi

"Hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie... Y después ya veremos, a partir de ese partido, a quién se la daremos. Por suerte también por Eliminatorias no queda fija, pero la idea es que se la quede uno con todo lo lindo que es llevarla. Por ahora no hemos decidido", sostuvo el entrenador ante los medios este martes 29 de septiembre del 2026.

Scaloni habló de su continuidad en la Selección

"Cada vez que vengo me reúno, pero esta vez dije que nos íbamos a juntar. Después del Mundial pudimos hablar para ver si podemos llegar a un acuerdo, la predisposición está de las dos partes. Veremos si podemos seguir hablando en estos días porque ya vienen los partidos, pero la predisposición está y eso es lo más importante. Cuando esté la decisión, la comunicaremos, pero tengo las ganas de renovar. No hubiese analizado renovar sin un proyecto competitivo".

La lista de convocados completa de la Selección Argentina para los amistosos

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

(Chelsea), (Atlético de Madrid), (Manchester City) y Santiago (River Plate). Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Valentín Gómez (Betis), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Nicolás Otamendi (River Plate).

(Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Manchester United), (Bayer Leverkusen), (Olympique Lyon), (Zenit), Valentín (Betis), Tomás (Estudiantes de La Plata) y Nicolás (River Plate). Volantes: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Santiago Simón (Toluca), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen) y Tobías Andrada (River Plate).

(Manchester City), (Liverpool), (Chelsea), (Betis), (Ipswich Town), (Inter Miami), (Como), (Fiorentina), Santiago (Toluca), Ezequiel (Bayer Leverkusen) y Tobías (River Plate). Delanteros: Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

(Roma), (Atlético de Madrid), (Juventus), (Benfica), (Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Internazionale), (Inter Miami) y Leonel (Boca Juniors). Tanto Thiago Almada (River Plate) como Juan Foyth (Villarreal) quedaron desafectados por Lionel Scaloni de la Selección Argentina para los amistosos internacionales por sus respectivas lesiones.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa

Los tres partidos amistosos de la Selección Argentina en el país