Video: el golazo de tiro libre de Lionel Messi para el Inter Miami por la MLS

Lionel Messi volvió a deslumbrar con el Inter Miami en la Major League Soccer de Estados Unidos, esta vez con un golazo de tiro libre desde un ángulo imposible. En el duelo en condición de visitante frente a Columbus Crew, a los 33 minutos del primer tiempo y con el marcador en contra, el astro de la Selección Argentina, que jugará su último encuentro el próximo 6 de octubre ante Benín, soltó un disparo increíble desde un costado que se colgó inatajable por detrás del arquero Patrick Schulte.
A cuántos goles está Messi del récord histórico de tiro libre
La tabla histórica tiene a Messi en el segundo lugar con 76 goles de tiro libre tras su anotación frente a Columbus Crew, mientras que Marcelinho Carioca conserva el primer puesto con 78.
La diferencia actual es de apenas tres goles. Detrás de ambos aparecen otros especialistas históricos de la pelota parada, entre ellos Roberto Dinamite, con 73; Juninho Pernambucano, con 72; Marcos Assunção, con 68; y Siniša Mihajlović, con 67.
MÁS INFO
Los tres partidos amistosos de la Selección Argentina en el país
- Argentina vs. Bolivia – Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba - miércoles 30 de septiembre con horario a definir.
- Argentina vs. Burkina Faso – Estadio Monumental - sábado 3 de octubre con horario a definir.
- Argentina vs. Benín – Estadio Monumental - martes 6 de octubre con horario a definir.
Noticia en desarrollo.