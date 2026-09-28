Por qué De Paul no juega ante Bolivia en el amistoso de la Selección Argentina: qué dijo Scaloni

Rodrigo De Paul será una de las grandes ausencias de la Selección Argentina ante Bolivia, en el primer amistoso de la nueva fecha FIFA. El mediocampista del Inter Miami no fue convocado para ese encuentro ni para el siguiente, frente a Burkina Faso, aunque sí integrará el plantel que enfrentará a Benín el 6 de octubre en el Monumental.

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La decisión generó interrogantes sobre el futuro del futbolista en la Albiceleste, especialmente después de una etapa en la que De Paul se convirtió en una pieza habitual del ciclo de Lionel Scaloni. Sin embargo, el entrenador explicó que la ausencia responde a una decisión vinculada con el recambio del plantel y remarcó que las puertas de la Selección siguen abiertas para el volante.

Por qué De Paul no juega en la Selección Argentina contra Bolivia

Scaloni fue consultado por las ausencias de De Paul y Giovani Lo Celso durante una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza. Ambos futbolistas fueron citados únicamente para el encuentro contra Benín, mientras que quedarán afuera de los partidos frente a Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, y Burkina Faso, el 3 de octubre en el Monumental.

El entrenador explicó que la intención del cuerpo técnico es aprovechar estos dos partidos para observar a otros futbolistas. "Vienen solo para el último partido porque queremos ver a otros chicos", señaló Scaloni, quien comparó la situación con lo ocurrido anteriormente con Ángel Di María.

En ese sentido, el entrenamiento consideró que los encuentros contra Bolivia y Burkina Faso representan una oportunidad para que los jugadores jóvenes que fueron incorporados puedan demostrar sus condiciones. Entre las caras nuevas aparecen Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Román Vega, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez, además de futbolistas provenientes del ámbito local.

Qué dijo Scaloni sobre el futuro de De Paul

La explicación del entrenador también buscó despejar cualquier interpretación de que la ausencia de De Paul implique un cierre de ciclo. Scaloni fue explícito al señalar que "las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista" y destacó el aporte que tanto De Paul como Lo Celso realizaron durante su proceso al frente de la Selección.

"Son gente que nos ha dado un montón y hoy no están, pero en un futuro se verá. Por ahora queremos ver a otros chicos", sostuvo el técnico. De esta manera, Scaloni evitó anticipar qué lugar ocuparán ambos futbolistas en las próximas convocatorias y dejó el escenario abierto para el futuro.

La decisión se inscribe además en un momento particular para la Albiceleste. Después del Mundial 2026, el cuerpo técnico comenzó a probar nuevos nombres y Scaloni definió este período como "un buen momento para que haya un recambio". Al mismo tiempo, aclaró que la mayoría de los jóvenes incorporados tendrán continuidad.

Rodrigo De Paul.

Cuándo vuelve a jugar De Paul con la Selección Argentina

Si bien no estará contra Bolivia ni Burkina Faso, De Paul sí fue convocado para enfrentar a Benín el martes 6 de octubre en el estadio Monumental. Ese encuentro tendrá además un significado especial porque será el partido previsto para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

El amistoso ante Bolivia se disputará el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el duelo contra Burkina Faso será el sábado 3 de octubre en el Monumental. De Paul y Lo Celso estarán disponibles recién para el tercer compromiso de esta serie.

La ausencia del mediocampista en los primeros dos partidos, por lo tanto, forma parte de una convocatoria diseñada para combinar futbolistas con experiencia y nuevas incorporaciones. Por ahora, Scaloni evitó cerrar definiciones sobre el futuro de De Paul y dejó claro que la evaluación continuará en los próximos encuentros.