Ver a Inter Miami con Messi en Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV en vivo y gratis online es un riesgo: por dónde hacerlo de manera legal

La permanencia de Lionel Messi en Inter Miami transformó el mapa del fútbol internacional, convirtiendo a la Major League Soccer (MLS) en una cita obligada para millones de fanáticos. Cada presentación del astro rosarino genera picos de audiencia deseosos de seguir sus actuaciones en tiempo real. Ante este fenómeno, muchos usuarios intentan acceder a las transmisiones gratuitas ingresando a sitios clandestinos como Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV. Sin embargo, acudir a estos portales sin licencia viola las leyes sobre derechos de autor y expone a los espectadores a graves amenazas de ciberseguridad. Además, es posible ver los partidos de forma segura, a través de Apple TV.

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Las plataformas ilegales y sus riesgos

Sintonizar encuentros internacionales a través de portales informales representa una clara infracción a la propiedad intelectual. Sin embargo, el riesgo primordial para la sociedad radica en la red delictiva montada detrás de estas páginas. En un reciente operativo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos (Ufeic), la Justicia bloqueó más de 300 dominios ilegales, incluidas réplicas de Fútbol Libre, Pelota Libre y Xuper TV, al comprobar que funcionaban como plataformas criminales.

Los análisis forenses determinaron que estas páginas ejecutan códigos que inyectan de forma silenciosa spyware, troyanos y malware en los equipos de los usuarios. Estos programas maliciosos permiten a los atacantes apoderarse de información sensible, robar contraseñas y capturar credenciales bancarias para cometer estafas y extorsiones digitales. A su vez, los anuncios emergentes conducen hacia redes de apuestas ilegales y contenidos inapropiados para menores. Además, estas señales ilegales sufren habituales interrupciones debido a los bloqueos judiciales en pleno desarrollo del partido.

Luis Suárez y Lionel Messi juegan en Inter Miami. (Crédito de foto: David Santiago / AP)

¿Cómo ver a Messi en el Inter Miami de manera legal en Argentina?

Para disfrutar del fútbol del capitán argentino con total tranquilidad y resguardo digital, los aficionados cuentan la opción de contratar Apple TV. La cobertura en vivo y en exclusiva de todos los partidos del Inter Miami en la MLS se transmite a través de este servicio de streaming, sin tener que pagar paquetes extra, más que la suscripción mensual.

Los espectadores pueden acceder a la totalidad del certamen norteamericano en Smart TVs, computadoras, celulares y tablets. La plataforma ofrece imagen en alta definición, transmisiones oficiales y análisis completos de cada jornada. Optar por las plataformas legales asegura una experiencia de reproducción fluida y protege la información confidencial de los usuarios contra el accionar de los ciberdelincuentes.