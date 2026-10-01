"Le podés pedir a Chiqui Tapia lo que quieras": sorpresa de Scaloni y guiño a River tras la pregunta de un periodista

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se sorprendió y respondió a una insólita pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa posterior a la goleada por 4-0 a Bolivia. El director técnico de 48 años dialogó con los medios de comunicación en la sala del estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, después del triunfo en el amistoso internacional.

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Una de las primeras consultas fue por parte del cronista Alejandro Magdaleno, del diario Todo un País y Radio Dimensión de San Luis. "Qué fuerte y qué lindo verte ahí, después de la final de la Copa del Mundo", comenzó el periodista a puro elogio para el pujatense. "Y qué lindo ver a la Selección Argentina jugando en el Interior, aunque hubo aforo reducido hoy", agregó.

Sin embargo, lo más curioso llegó después por parte del cronista, que le dijo a Scaloni con relación al presidente de la AFA: "Vos sos el único tipo que hoy le puede pedir a (Claudio) Chiqui Tapia lo que quiera... Pedile que, por lo menos, el 50% de los partidos de las fecha FIFA se jueguen, por reglamento, en el mal llamado Interior del país".

Las charlas entre Scaloni y la AFA avanzan para su renovación.

"Porque las Selecciones nacionales se han nutrido, a lo largo de la historia, en un 90%, del mal llamado Interior del país", insistió el reportero ante la cara de sorpresa del protagonista. "¿Y qué tengo que decir a esto? Porque ya dijiste todo... Bueno, no sé en qué porcentaje, pero vamos a intentar jugar en el Interior, claro que sí, porque todo el mundo merece ver a la Selección", le contestó rápidamente el DT.

Scaloni cerró al respecto: "Lo que pasa es que en la cancha de River entra gente, ¿eh? Y ya sabemos lo que genera eso, y yo ahí ya no me puedo meter. Pero vamos a tratar jugar en el Interior como hoy, que fue en Córdoba y fuimos muy bien recibidos. Y es muy lindo ver el cariño de la gente".

¿Por qué la Selección Argentina juega en River casi siempre?

La explicación no tiene que ver solamente con la capacidad del estadio, ya que en el Monumental entran 86.000 personas y es el más grande del país. También la logística influye porque hay pocos días de entrenamiento. Como los futbolistas juegan en Europa en su gran mayoría, llegan al predio de Ezeiza luego de largos viajes y no hay demasiado tiempo como para descansar. La casa del "Millonario" queda cerca del predio y es más accesible ir allí para tener más descanso, algo que se perdería en el caso de tener que realizar otro viaje con tiempos cortos hacia el Interior.

Por último, el factor económico también incide: en el Monumental hay más lugar para las entradas de protocolo para los sponsors y se recauda más dinero por la venta de tickets que en otros escenarios a nivel nacional.