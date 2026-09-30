La historia de Mastantuono: de River a Real Madrid y Fiorentina, de la 10 de la Selección a quedarse sin Mundial

Franco Mastantuono es uno de los convocados por Lionel Scaloni para los primeros amistosos de la Selección Argentina después del Mundial 2026 y tendrá la oportunidad de volver a sumar minutos en la "Albiceleste". El joven surgido de las inferiores de River Plate que se perdió la Copa del Mundo mientras estaba en el Real Madrid hoy juega en la Fiorentina de Italia -a préstamo- y el DT lo eligió como variante. Si bien no tiene el lugar asegurado ni tampoco la titularidad, sí es una alternativa para el entrenador campeón de todo.

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Franco Mastantuono: historia en River, golazo a Boca y paso a Real Madrid

En el inicio de su carrera en Primera División sin dudas causó sensación. Con tan sólo 16 años a finales de enero del 2024 de la mano de Martín Demichelis hizo su debut contra Argentinos Juniors en el empate 1 a 1 y días más tarde marcó su primer gol en la máxima categoría en el marco de la Copa Argentina contra Excursionistas. Esto le valió el récord del jugador más joven en la historia del club en marcar un tanto quedando por delante de Javier Saviola.

En marzo de ese año cumplió el sueño de ser campeón con el club tras ganar la Supercopa Argentina contra Estudiantes de La Plata -campeón más joven de la institución- y en abril infló la red por primera vez en un compromiso internacional. Tan sólo un año después le marcó un golazo de tiro libre a Boca Juniors que deslumbró a todos y luego el Real Madrid accionó para quedárselo. Después del Mundial de Clubes 2025 cumplió los 18 años y pasó al "Merengue".

Franco Mastantuono en su etapa en River

Pocos minutos en Real Madrid y salida a préstamo a Fiorentina

El siguiente objetivo del joven de Azul también fue cumplido y en muy poco tiempo. En agosto del 2025 se unió a la Casa Blanca, donde llegó como una figura, y con el correr de los días comenzó a sumar minutos en cancha. Sin embargo, no terminó de adaptarse de la mejor manera y con poco rodaje, sumado a la escasez de goles o asistencias, perdió lugar. Tal es así que ya en 2026, con José Mourinho al frente del club y sin casi tenerlo en cuenta más allá de amistosos, Mastantuono pasó a la Fiorentina.

Con sólo tres goles en un mismo partido -de siete que ya jugó-, el surgido en River Plate se pudo ganar el cariño de los hinchas del equipo que milita en la Serie A. Claro que, recién lleva muy poco tiempo en dicho club y todavía le queda tiempo para demostrar. La "Fiore" no está en su mejor momento -acumula cuatro puntos en cinco encuentros y está en 16avos de la Coppa Italia-, pero todavía queda temporada por delante para que el argentino demuestre su nivel.

De llegar a la Selección Argentina por River a vestir la 10 y perderse el Mundial 2026

Antes de su debut en la Primera del "Millonario", Mastantuono tuvo rodaje de la mano de Pablo Aimar en la Selección Argentina Sub 17 cuando tenía 15 años. También Javier Mascherano lo tuvo en cuenta en la Sub 20 en 2022 y recién en 2025 debutó en la Mayor con Lionel Scaloni como entrenador. Su presentación oficial fue en un cruce contra Chile por Eliminatorias y luego sumó minutos tanto contra Venezuela como ante Ecuador, además del amistoso vs. Mauritania antes del Mundial 2026.

Finalmente, a pesar de que vistió la 10 por la ausencia de Lionel Messi en uno de esos compromisos, Scaloni no lo tuvo en cuenta para el Mundial 2026 y se perdió la chance de estar. Ahora, en el inicio de un nuevo ciclo al frente del seleccionado, el DT que todavía no definió su continuidad le dará tiempo en los cruces contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Los números de Mastantuono en su carrera