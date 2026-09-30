El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió al presente de Julián Álvarez tras el cierre del último mercado de pases y las repercusiones generadas alrededor de su situación en el fútbol europeo. El director técnico del seleccionado nacional analizó cómo se encuentra el delantero y cuál es su mirada sobre la etapa que atraviesa.

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Consultado puntualmente por las tensiones entre los clubes y la repercusión que tuvo la negociación en España, el técnico albiceleste optó por enfocarse en el costado humano y el estado de ánimo con el que el atacante cordobés se sumó a la concentración con sus compañeros.

La palabra de Lionel Scaloni sobre el estado anímico del delantero

Al ser consultado sobre si había tenido una charla con el futbolista a propósito del desenlace del libro de transferencias, Lionel Scaloni fue sincero sobre la dinámica del plantel: "No hablé con él de este tema. Me parece es un tema que que no... Aparte ahora que ya se cerró todo el libro de pases, pero lo vemos bien, lo vemos contento, alegre de haber estado con su familia en Córdoba".

En ese sentido, el entrenador remarcó la importancia del descanso y el contacto con los afectos antes de afrontar las exigencias de la competencia internacional. "Eso siempre siempre te abre bueno, te revitaliza, digamos", subrayó para describir el ánimo positivo con el que vio al jugador en las prácticas del representativo nacional.

La expectativa por su rendimiento en España

Más allá de evitar profundizar en las idas y vueltas de las negociaciones pasadas, el estratega dejó un mensaje directo respecto de la actualidad deportiva del futbolista en el Atlético Madrid y la relación con los simpatizantes de la institución española.

"Ojalá ojalá vuelva a recuperar la confianza de la hinchada del Atlético Madrid, que es lo que el bien del Atlético es el bien de la Selección Argentina", concluyó Lionel Scaloni, dejando en claro que el éxito del atacante en su equipo resulta clave para los objetivos del conjunto albiceleste.