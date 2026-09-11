Con tres goles de Mastantuono, la Fiorentina goleó a Venezia

Después de no ser considerado en el Real Madrid, Franco Mastantuono estuvo en la mira de varios equipos, pero fue finalmente la Fiorentina la que se quedó con su ficha y está comenzando a pagar con goles. Esto es producto de que, en la tercera jornada del campeonato, marcó un triplete que sirvió y de mucho para golear al Venezia.

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La crónica expone que el primer encuentro de la tercera jornada de la Serie A comenzó con la victoria de visitante del conjunto violeta, que se despachó con un 4-2, y el gran responsable fue el jugador argentino que se formó en las divisiones inferiores de River. Esto es producto de que anotó a los 29 y 30 minutos de la primera parte, mientras que el tercer tanto llegó a los 84 y terminó de darle forma a una gran victoria.

Hay que recordar que Franco Mastantuono se encuentra a préstamo en la Fiorentina, pero con una serie de condiciones que el Real Madrid le colocó y que invitan a pensar que lo tienen en consideración. Se trata de una cesión de una temporada que no dispone de cargo, pero tampoco de una opción de compra. En líneas generales, este tipo de trato es para que el jugador adquiera experiencia y determinado rodaje que se le iba a complicar conseguir. Lo mismo sucedió con Nicolás Paz, pero con la diferencia de que fue adquirido por el Como de Italia.

"Elegí a la Fiorentina porque me planteó un proyecto muy interesante y que está en puro crecimiento", expresó el joven cuando le consultaron los medios italianos sobre las propuestas que tuvo a mano y la elección que hizo. Hay que recordar que River hizo un pequeño intento para tenerlo de vuelta, pero desde España señalaron que regresar a Sudamérica era un enorme retroceso en la carrera del jugador.

River todavía no lo terminó de cobrar

Lo primero a mencionar es que desde España anunciaron que la operación se llevó a cabo por una cifra total de 63,2 millones de euros. Esto es producto de que se incluyen los 45 millones de la cláusula de rescisión y los impuestos que deben pagarse de la operación, que quedaron a cargo del Real Madrid.

El pase de Franco Mastantuono no fue cobrado en su totalidad porque River recibió primero unos 25 millones de euros por la ficha y el resto quedó a cancelar en dos cuotas. La primera se cobró el pasado mes de agosto y la próxima será cancelada en agosto de 2027. En el medio, el jugador fue dado a préstamo a la Fiorentina porque entendieron que todavía le falta cierto nivel para ponerse la camiseta del conjunto más importante de España.