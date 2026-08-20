Dónde juega Franco Mastantuono tras su paso por Real Madrid

El recorrido de Franco Mastantuono por el fútbol europeo sumó un nuevo capítulo después de su etapa en el Real Madrid. El mediocampista argentino, que llegó al club español como una de las grandes promesas surgidas de River Plate, afrontó el desafío de competir por un lugar en uno de los planteles más exigentes del mundo. Y su llegada fue por más de 45 millones de euros, una cifra record para el fútbol argentino.

Tras una primera temporada con poca continuidad, el club madrileño decidió buscar una alternativa que le permitiera al futbolista sumar minutos y continuar con su desarrollo. La solución fue una cesión dentro del fútbol europeo, con un destino que rápidamente despertó expectativa, por lo que fue el paso de otro argentino por esta institución histórico del viejo continente.

En qué club juega ahora Franco Mastantuono

El nuevo equipo de Mastantuono es la Fiorentina, de Italia. El argentino fue cedido por el Real Madrid para continuar su carrera en la Serie A y tener mayor protagonismo. El acuerdo contempla un préstamo hasta mediados de 2027 y no incluye una opción de compra, por lo que, una vez finalizado ese período, deberá regresar al conjunto español.

La decisión de enviarlo a préstamo estuvo vinculada principalmente a la necesidad de que el futbolista tuviera continuidad. José Mourinho, entrenador del Real Madrid, no lo consideraba entre sus principales alternativas para la temporada y el club entendió que una cesión podía ser beneficiosa para su crecimiento. La entidad española, además, había descartado la posibilidad de que regresara a River, ya que pretendía mantenerlo en el fútbol europeo.

Franco Mastantuono en su nuevo equipo.

La Fiorentina apareció entonces como una alternativa adecuada. El conjunto italiano le ofreció a Mastantuono la posibilidad de competir en una de las principales ligas de Europa y asumir un papel más importante dentro de un plantel profesional. Su llegada también lo convirtió en el argentino número 43 en vestir la camiseta del club de Florencia, una institución que tiene como gran referente histórico albiceleste a Gabriel Batistuta.

El debut y recibimiento a Mastantuono

El debut oficial con su nuevo equipo llegó en la Copa Italia, ante Benevento. Mastantuono ingresó durante el segundo tiempo de la victoria por 4-1 y disputó aproximadamente media hora. Utilizó la camiseta número 30, la misma que había llevado durante su etapa en el Real Madrid.

Su llegada a Florencia estuvo acompañada, además, por una recepción multitudinaria. Los hinchas de la Fiorentina se acercaron para saludarlo, pedirle fotografías y demostrar la expectativa que generaba la incorporación del joven argentino. El entusiasmo reflejó las expectativas depositadas en un jugador que todavía tiene margen para consolidarse en el fútbol europeo.

De esta manera, tras su paso por el Real Madrid, Mastantuono continúa su carrera en la Fiorentina. El préstamo representa una nueva oportunidad para ganar experiencia, sumar protagonismo y demostrar sus condiciones en la Serie A, mientras su vínculo con el club español permanece vigente y su futuro definitivo queda abierto para más adelante.