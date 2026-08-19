Barcelona se hartó de esperar a Julián Álvarez y ahora va por Lautaro Martínez

Barcelona se cansó de esperar a Julián Álvarez, en cuyo fichaje trabaja desde el arranque del Mundial 2026. Ya transcurridos más de dos meses desde aquel entonces, Atlético de Madrid sigue firme en no aceptar su última oferta de 120 millones de euros por el delantero de la Selección Argentina. A contrarreloj porque quedan apenas doce días del mercado de pases en Europa, el club catalán sueña ahora nada menos que con Lautaro Martínez.

Como el "Aleti" se plantó y no deja salir al ex River Plate en esta temporada, la segunda opción que manejan en la Ciudad Condal por estas horas es la del capitán de Inter de Milán en Italia. Si bien el traspaso sería muy complicado por lo que significa el ex Racing en la estructura del gigante milanés, de acuerdo con la información del medio catalán Jigantes "no es imposible" tener al "Toro" como refuerzo para el cuadro blaugrana.

Barcelona acelera las gestiones por Lautaro Martínez sobre el final del mercado de pases y estaría dispuesto a pagar hasta 100 millones de euros, con tal de quedarse con el centrodelantero bahiense de casi 29 años. Ya sin Robert Lewandowski (se marchó libre a Estados Unidos) ni Ferran Torres (pasó a PSG por 50 millones), el entrenador Hansi Flick necesita un "9" nato en el plantel profesional. Por si fuese poco, el "Barsa" tampoco hizo uso de la opción de compra que tenía desde Manchester United de Inglaterra por Marcus Rashford.

El cronista español Gerard Romero comunicó que "sería un trato muy difícil de concretar, pero Lautaro es la prioridad número uno del Barça y el club hará todo lo posible en los últimos días de la ventana de transferencias". En la misma línea, informó que "Lautaro ha abierto la puerta a un traspaso al Barcelona", siempre y cuando la venta sea favorable para Inter.

Lautaro Martínez ya le marcó a Barcelona en el Camp Nou y lo eliminó de la Champions.

El contrato de Lautaro Martínez en Inter y el salario no serían problemas para Barcelona

El vínculo del bahiense con el cuadro de Milán se extiende hasta el 30 de junio del 2029, sin cláusula de rescisión y con un sueldo neto aproximado de 9 millones de euros por temporada. La entidad catalana tiene alrededor de 120 millones disponibles para invertir en un centrodelantero, hasta ahora la única pieza de elite que le falta para completar un equipo de lujo que intente cortar la sequía de doce años sin poder ganar la Champions League.

Justamente en la Liga de Campeones de Europa, el "Toro" brilló para eliminarlos en la semifinales de la anteúltima edición. La masa salarial tampoco representa un gran inconveniente si es que solamente arriba un "9" en los próximos días, luego de haberse quitado de encima salarios muy importantes como por ejemplo los de Lewandowski, Ferran, Marc-André ter Stegen y Ronald Araújo.

Los números de Lautaro Martínez en Inter