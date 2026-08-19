Por qué no juega Julián Álvarez en el debut de Atlético Madrid vs. Málaga en LaLiga

Julián Álvarez es la gran ausencia del Atlético de Madrid en el debut de LaLiga de España contra el Málaga. El delantero campeón de todo con la Selección Argentina que llegó hace más de una semana al club será baja en el "Colchonero" que dirige Diego "Cholo" Simeone y que no esté sin dudas llamó la atención. Después de la incertidumbre con respecto a su futuro entre varios clubes, el cordobés vuelve a ser protagonista incluso sin jugar.

Por qué no juega Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Málaga, por LaLiga de España

Según aseguró el "Cholo" en conferencia de prensa, el delantero con pasado en River Plate y Manchester City de Inglaterra "necesita un punto para llegar", haciendo referencia a que hubo pocos entrenamientos desde su regreso. Igualmente, tanto Juan Musso como Giuliano Simeone, Alex Baena y Marcos Llorente sí están en la nómina publicada por el club. Los cuatro mencionados estuvieron en la final del Mundial 2026 al igual que el atacante nacido en Calchín, como así también Cristian "Cuti" Romero que no fue incluido.

Todo indica que, una vez a la par de sus compañeros, Julián Álvarez podrá jugar como habitualmente lo hizo en el "Colchonero" desde su arribo. Sin embargo, en el medio están sus intenciones de cara al futuro y la chance abierta de jugar para el Barcelona o el Arsenal, que son los dos clubes que lo pretenden. Las negociaciones no avanzaron porque el Atlético de Madrid no planea venderlo, pero lo que se viene para la carrera del argentino es incierto porque en plena Copa del Mundo también declaró que lo mejor era "una transferencia" que hasta ahora no se concretó.

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Qué dijo el Cholo Simeone sobre la ausencia de Julián Álvarez en el debut de LaLiga de España

"Entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Espero que en estos cuatro días evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos", sostuvo el DT argentino descartando la presencia del cordobés. Un detalle no menor es que la "Araña" tampoco jugó contra el Olympique de Marsella en Francia días atrás en el último amistoso previo al comienzo de la temporada.

De esta manera, todo indica que volverá a la acción recién para la segunda jornada ante el Villarreal el domingo 23 de agosto. En cuanto a los compromisos de cara al futuro, los de Simeone afrontarán tanto el campeonato local como la Copa del Rey y la Champions League, además de la Supercopa de España en febrero. A su vez, volverán a intentar salir campeón, lo cual no consiguen desde 2021.

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El duelo correspondiente a la primera fecha del torneo español tendrá lugar el próximo miércoles 19 de agosto desde las 16 horas de nuestro país en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, casa del equipo "Colchonero" de Diego "Cholo" Simeone. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo de DSports y la plataforma Paramount+.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid