Julián Álvarez sigue siendo futbolista del Atlético de Madrid en este mercado de pases después del interés del Barcelona en él, como también tras sus propias declaraciones en pleno Mundial 2026. El campeón de todo con la Selección Argentina dejó en claro cuál era su idea con respecto a una salida que finalmente no se concretó. Ahora, Diego "Cholo" Simeone rompió el silencio desde el "Colchonero" y fue contundente con sus declaraciones sobre la "Araña".

El entrenador argentino hizo referencia a lo que sucederá con el delantero surgido en River Plate que fue prioridad todo este tiempo para el elenco "Culé". En la previa del primer encuentro de LaLiga de España ante el Málaga, el DT confirmó qué sucederá con el cordobés e hizo énfasis en los dichos de uno de los directivos de la institución. A su vez, anticipó si el nacido en Calchín estará o no disponible para este compromiso del miércoles 19 de agosto.

El Cholo Simeone anunció el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

"Si el dueño del club habla tajantemente habla de la manera en la que habló, no hay más... está más que claro lo que expresó", esbozó el "Cholo" con respecto a las palabras de Miguel Ángel Gil, CEO del club español. A su vez, añadió: "Desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo intentando cuidar a la persona, al jugador, esperar que estén las condiciones entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio". Cabe destacar que fue el propio atacante argentino quien declaró que "lo mejor para todos" era una transferencia, la cual todavía no llegó a buen puerto.

Por qué no juega Julián Álvarez contra el Málaga en LaLiga

Con respecto al compromiso de este miércoles 19 de agosto contra el Málaga por la primera fecha de LaLiga, Diego "Cholo" Simeone habló de la presencia de Julián Álvarez en dicho encuentro. "Entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Espero que en estos cuatro días evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos", sostuvo el DT argentino descartando la presencia del cordobés. Un detalle no menor es que la "Araña" tampoco jugó contra el Olympique de Marsella días atrás en el último amistoso previo al comienzo de la temporada.

Diego "Cholo" Simeone habló del futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Cuándo juega el Atlético de Madrid por LaLiga de España: hora, TV y cómo ver el partido vs. Málaga de manera online

El duelo correspondiente a la primera fecha del torneo español tendrá lugar el próximo miércoles 19 de agosto desde las 16 horas de nuestro país en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, casa del equipo "Colchonero" de Diego "Cholo" Simeone. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo de DSports y la plataforma Paramount+.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid