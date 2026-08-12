Julián Álvarez volvió a entrenarse con Atlético de Madrid y habló con Simeone sobre su futuro, mientras Barcelona sigue atento a su situación.

Julián Álvarez regresó este miércoles a trabajar junto al plantel del Atlético de Madrid después de la licencia especial que recibió por haber disputado la final del Mundial 2026. Su vuelta estuvo marcado por el esperado encuentro con Diego Simeone, con quien charló para intentar definir su deseo de jugar al Barcelona.

Según informó ESPN este mediodía, ambos mantuvieron una charla breve y cordial antes del comienzo de la práctica. Durante ese intercambio, Álvarez volvió a plantear su intención de dejar el Atlético de Madrid. La respuesta del entrenador, sin embargo, fue la misma: Simeone continúa considerándolo una pieza importante y entiende que cualquier decisión sobre su futuro deberá resolverse con la dirigencia del club.

El técnico ya había sido contundente públicamente al referirse al delantero argentino. “Estamos muy contentos con Julián”, había expresado en agosto pasado, además de remarcar que desde el aspecto deportivo buscarán ayudarlo a seguir creciendo y mejorar su rendimiento. Pero hubo una señal todavía más fuerte después de la conversación.

Julián volvió a entrenarse en el conjunto "Colchonero". (Foto: @Atleti).

Simeone volvió a ponerlo entre los titulares

Durante el entrenamiento, Simeone incluyó a Julián durante algunos minutos en el equipo titular. El delantero ocupó la posición de centrodelantero y compartió ataque con Ademola Lookman.

La decisión representa una clara muestra de la consideración que el entrenador mantiene sobre el futbolista. Pese a que Álvarez pretende cambiar de club, el cuerpo técnico del Atlético continúa imaginando al argentino como parte importante de su proyecto deportivo.

De esta manera, el regreso a los entrenamientos dejó una imagen que puede ser determinante para lo que viene: Álvarez expuso nuevamente sus intenciones, Simeone sostuvo su postura y, poco después, lo probó dentro de una formación titular.

Por ahora, ninguno de los dos movimientos alcanza para modificar el escenario contractual, pero sí dejan en evidencia que las posiciones continúan enfrentadas.

Cómo fue el regreso de la Araña al Atlético de Madrid

El regreso de Álvarez al trabajo se produjo de manera progresiva. El lunes todavía no había tenido contacto con Simeone porque no concurrió al complejo deportivo. Ese día realizó las pruebas de esfuerzo correspondientes a la pretemporada en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria.

El martes, en cambio, apareció en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Primero realizó ejercicios individuales y posteriormente trabajó junto al resto de sus compañeros en el gimnasio.

Este miércoles fue uno de los primeros futbolistas en llegar al predio. Lo hizo acompañado por Fernando Hidalgo, su representante, y Sergio Díaz, integrante de su círculo de confianza. Poco después se produjo el saludo con Simeone, lejos de las cámaras.

También se reencontró con varios compañeros que habían regresado tras su participación en el Mundial, entre ellos Alex Baena, Marcos Llorente, Juan Musso, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo.

Barcelona sigue atento a Julián Álvarez

Mientras Simeone busca contar con él para la próxima temporada, el futuro de Álvarez continúa siendo uno de los principales focos del mercado del Atlético de Madrid.

El delantero ya manifestó su deseo de cambiar de club, aunque desde la institución madrileña mantienen una postura contraria y no tienen previsto facilitar su salida. La posición del club también fue expresada por Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético, y posteriormente respaldada por Simeone.

En ese escenario aparece Barcelona como uno de los equipos que sigue de cerca la situación del atacante argentino. El club catalán realizó una oferta de 100 millones de euros, pero la respuesta del "Aleti" fue contundente, ya que solo lo dejarán marchar por la cláusula de resición de 500 millones. En este contexto, todo indica que la "Araña" no podrá contar con el sueño de pasar al Barcelona.