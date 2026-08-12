La razón por la que Dibu Martínez no juega en Aston Villa vs. PSG por la Supercopa de Europa

Emiliano "Dibu" Martínez no juega en Aston Villa frente a PSG, por la Supercopa de Europa 2026. El arquero de la Selección Argentina no fue ni siquiera convocado para este encuentro por el título, en el que el equipo dirigido por Unai Emery chocará con el de Luis Enrique en el estadio Red Bull Arena de Salzburgo, Austria. El encuentro por el título será a cotejo único, ya que si empatan habrá definición por penales directamente, sin la prórroga de 30 minutos.

El arquero marplatense de 33 años no estará presente porque el entrenador les dio más descanso a aquellos futbolistas que disputaron el Mundial 2026 hasta las últimas instancias. De hecho, sucede lo mismo con Ollie Watkins y Ezri Konsa, quienes culminaron en la tercera posición de la reciente Copa del Mundo con el conjunto de Inglaterra.

“No están aquí porque terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario”, argumentó Emery en la conferencia de prensa previa al compromiso. El estratega español de 54 años dirigirá su cuarta final de Supercopa de Europa e intentará desquitarse, ya que perdió las otras tres.

Mientras que Aston Villa es el vigente campeón de la UEFA Europa League, PSG es el monarca vigente de la Champions League, el máximo certamen continental en Europa. "Preparamos el partido con los jugadores con los que empezamos hace cuatro semanas, también con los jóvenes. Y espero competir y plantarles cara con posibilidades de vencerles", sentenció el DT.

Sin el arquero de la Selección Argentina, el titular será el neerlandés Marco Bizot, habitual alternativa del marplatense. Se espera que "Dibu" Martínez se sume a la brevedad para estar en el debut por la Premier League, el 23 de agosto contra Brighton desde las 10 de Argentina. Antes, el sábado 15, los "Villanos" jugarán un último amistoso de pretemporada ante Borussia Monchengladbach de Alemania.

Por qué no juega Dibu Martínez en Aston Villa vs. PSG, por la Supercopa de Europa.

Cómo ver en vivo Aston Villa vs. PSG por la Supercopa de Europa 2026: hora, TV en vivo y streaming

La primera final continental de la temporada, que reúne al campeón de la Europa League y de la Champions League, se podrá ver a través de ESPN:

Canales 103 de Flow.

Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV.

Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro.

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN Extra a través de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow.

Las posibles formaciones de Aston Villa y PSG

Aston Villa: Maarten Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; João Gomes, Boubacar Kamara; John McGinn, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho; y Tammy Abraham. DT: Unai Emery.

PSG: Matvey Safonov; Illia Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.