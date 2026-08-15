La reacción de los hinchas del Chelsea contra Enzo Fernández a un mes de eliminar a Inglaterra del Mundial 2026

Enzo Fernández volvió a las canchas este sábado 15 de agosto a un mes de la eliminación de la Selección Argentina a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. El volante campeón del mundo con la "Albiceleste" que disputó la final perdida ante España el 19 de julio y se fue expulsado ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo en la victoria del Chelsea por 3 a 1 contra la Real Sociedad y los hinchas explotaron contra él. El hecho tuvo lugar a una semana del comienzo de la Premier League donde enfrentarán al Fulham el lunes 24 de este mes.

En medio de los rumores que lo acercan al Manchester City, el exhombre de River Plate fue foco de numerosas reacciones negativas por parte de los fanáticos presentes en Stamford Bridge. Lo cierto es que, según trascendió, el futbolista tiene serias intenciones de pasar al conjunto "Ciudadano" como en un momento surgió la chance de jugar en el Real Madrid. Mientras su pase no se concreta, sigue perteneciendo a los "Blues" de Xabi Alonso y los simpatizantes no le perdonan nada.

Los hinchas del Chelsea reaccionaron contra Enzo Fernández a un mes de su golazo y eliminación a Inglaterra del Mundial 2026

Por supuesto, su golazo para empatar el partido contra Inglaterra en la semifinal -con festejo de Topo Gigio incluido- todavía queda en la retina del pueblo inglés y este sábado 15 de agosto se lo hicieron notar. Mientras algunos corearon su nombre por ser clave en el club desde su arribo -ganó dos títulos siendo figura-, otros lo abuchearon y silbaron. Su vínculo se extiende hasta mediados del 2032 y todo indica que no se irá en este mercado de pases, pero el Manchester City no bajaría los brazos en la negociación.

Mientras tanto, el exjugador de River Plate recibe críticas por sus intenciones de sumarse al elenco "Ciudadano" en el mercado de pases. "Si llega a concretarse el fichaje representará un abrazo al lado oscuro del fútbol. Significará el cinismo", esbozó el periodista Oliver Holt en el Daily Mail. A su vez, definió al argentino como "la cara del juego sucio", además de que tiene "un comportamiento ordinario y sin cerebro" y agregó que Enzo Maresca "debería escaparse de él".

Los números de Enzo Fernández en el Chelsea

Partidos jugados : 169.

: 169. Goles : 31.

: 31. Asistencias : 30.

: 30. Títulos: Conference League 2025 y Mundial de Clubes 2025.

Enzo Fernández, abucheado por los hinchas del Chelsea

El recuerdo de la AFA a un mes de la eliminación a Inglaterra del Mundial 2026 en semifinales

La entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia compartió un video en sus redes sociales recordando lo sucedido el pasado 15 de julio en Estados Unidos cuando la Selección Argentina eliminó a Inglaterra por 2 a 1 con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. En poco más de un minuto y medio, mostraron imágenes tanto del público como desde los futbolistas de la "Albiceleste" con un relato de fondo sobre lo vivido en esa jornada.