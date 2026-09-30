¿Por qué Messi no juega vs. Bolivia en el amistoso de la Selección Argentina? Los motivos

Lionel Messi es una de las grandes ausencias de la Selección Argentina para enfrentar este miércoles 30 de septiembre a Bolivia, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El capitán no formará parte del equipo que afrontará el primer amistoso de la nueva etapa posterior al Mundial 2026, aunque sí fue incluido en la convocatoria de Lionel Scaloni para esta ventana internacional.

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Por qué no juega Messi frente a Bolivia

Lionel Messi solo jugará el amistoso del martes 6 de octubre ante Benín en el Monumental. La explicación está vinculada con la decisión que Messi tomó sobre su futuro en la selección. El rosarino anunció el 31 de agosto su retiro del equipo nacional, después de la final del Mundial 2026 ante España. Por ese motivo, Scaloni acordó que su regreso sea exclusivamente para el último partido de esta serie de amistosos.

Lionel Messi con la camiseta de despedida de la Selección.

La determinación no responde a una lesión ni a una sanción. Messi fue convocado, pero quedó reservado para esa última presentación. Tampoco estará frente a Burkina Faso, el sábado 3 de octubre. La misma planificación alcanza a Nicolás Otamendi, mientras que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso tampoco fueron considerados para los dos primeros encuentros, aunque sí estarán disponibles ante Benín.

Messi había explicado que su decisión de retirarse fue madurada después de la final perdida ante España. En la carta publicada en sus redes sociales escribió que se había “vaciado”, que sentía que ya no tenía más para dar y que era momento de cerrar una etapa. También destacó que detrás suyo venían nuevos jugadores que merecían tener su oportunidad. Según aclaró posteriormente, había escrito esas palabras el 21 de julio, dos días después de la final, y la muerte de su padre, Jorge, ocurrida en agosto, reforzó su convicción.

La lista de convocados para enfrentar a Bolivia

Para el encuentro en Córdoba, Scaloni cuenta con una nómina renovada y con varias caras jóvenes: