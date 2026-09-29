La verdad del pase de Lionel Scaloni a River después de la Selección Argentina

Después de que Eduardo Coudet se marchó de la conducción del equipo tras la eliminación del equipo de la Copa Sudamericana, River se encuentra dirigido por Leonardo Ponzio, que tiene fecha de vencimiento en junio del 2027 o hasta donde llegue su ciclo dependiendo de los resultados. Es por ello que la danza de nombres se mantiene más que vigente, pero hay uno que sonó con gran fuerza en el último tiempo debido a su condición: Lionel Scaloni.

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El entrenador de la Argentina tiene contrato firmado hasta el próximo 31 de diciembre y de momento no hay señales de que vaya a renovar a pesar de los rumores que se desprenden desde la AFA. Es por ello que fue colocado en distintos medios como un posible candidato a ser buscado desde el Millonario para ponerlo a cargo del primer equipo profesional. Uno que en lo que va de la temporada ya contó con la presencia de tres técnicos.

Sin embargo, se trata de un invento. “La verdad que los rumores son rumores, a mí nadie me ha hablado. No sé si hay que repetirlo, pero hasta el 31 de diciembre estoy acá y no voy a escuchar a nadie. Conmigo no habló nadie y hasta el 31 de diciembre no voy a escuchar. Hoy estoy acá. Si estando acá dijera que no he recibido cosas mentiría, pero lo de River no es cierto, nadie me contactó”, expresó Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Además, se encargó de ser bastante claro que dispone de ganas de continuar al mando de la Selección Argentina por si quedaba alguna duda entre los hinchas como también en los periodistas presentes en la sala de prensa. “Las ganas de seguir en la Selección están. Tuve que analizar el tema deportivo, que es fundamental. Cuando haya que comunicar algo se hará”, comentó.

Esto permite determinar que un nombre de gran peso debe quitarse de la lista de candidatos a dirigir a River. Es el segundo que debe ser borrado, porque el primero fue el de Marcelo Gallardo, que se encuentra al mando de la Selección de Ecuador. El proyecto del Muñeco es a largo plazo, debido a que fue contratado para armar un equipo de cara a la Copa América del 2028 y las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2030.

La AFA obligó a que River le haga contrato a Ponzio

El hecho de que Leonardo Ponzio haya sido presentado primero como entrenador interino de River y luego confirmado como técnico principal de River es producto de una obligación de la AFA para que se respete una de las normas de contrataciones de cuerpos técnicos.

El reglamento establece que un equipo puede estar sin entrenador oficial durante dos partidos del campeonato y es por ello que al tercero debe presentar una forma de oficial o cambiar a la persona designada como interina. Es por ello que Leonardo Ponzio firmó un vínculo que tiene fecha de vencimiento en junio del 2027. Se estima que su continuidad dependerá bastante de lo que logre con River en los próximos partidos. Aunque los hinchas se expresan en las redes y piden por un entrenador de mayor experiencia.