Por qué Marcelo Gallardo no convocó en Ecuador a Enner Valencia, la figura de Boca vs. Racing: "Gracias"

Enner Valencia fue la gran figura de Boca Juniors en la remontada ante Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina. El delantero ecuatoriano marcó los tres goles del "Xeneize" en la victoria por 3 a 2 ante la "Academia" en el Gigante de Arroyito, lo cual coincidió con el debut de Marcelo Gallardo al frente de la Selección de Ecuador. Claro que, el "Muñeco" no lo incluyó en su lista de convocados para sus primeros amistosos y el atacante la rompió en Rosario.

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El DT más ganador de la historia de River Plate, para colmo, no comenzó de la mejor manera su ciclo al frente de la "Tri". Sus dirigidos cayeron por 3 a 0 contra Corea del Sur como visitantes y el entrenador que ocupó el cargo que dejó Sebastián Beccacece fue uno de los apuntados. Luego de que el atacante sea baja y marque un triplete con el elenco de La Ribera se conocieron los motivos por los cuales no estuvo entre los citados de su seleccionado.

Por qué Gallardo no convocó a Enner Valencia, la gran figura de Boca vs. Racing, a la Selección de Ecuador

Lo cierto es que Valencia renunció al conjunto "Tricolor" una vez culminada su participación en el Mundial 2026 en donde sumó minutos pero no pudo convertir goles ni dar asistencias. "Tomé la decisión de parar. Se dio así. Agradezco a Dios por todos los maravillosos momentos que pasé en la Selección. Pero ya dije 'gracias' y espero que les vaya muy bien", esbozó cuando le consultaron acerca de su posible vuelta al seleccionado de su país. Así, Gallardo no podrá contar con él para lo que se avecina en su ciclo comandando a Ecuador que comenzó con una derrota pero que puede tener revancha en pocos días.

Por otro lado, el goleador histórico de la "Tri" tendrá por delante con Boca las definiciones del Apertura, la Copa Argentina y la Sudamericana. En el primer certamen ocupan el quinto lugar en la Zona A a cinco puntos de Instituto de Córdoba, mientras que en los dos restantes están en semifinales. Luego de eliminar a Racing en cuartos se verán las caras con Banfield por un boleto a la final, mientras que en el torneo continental jugarán ante Vasco Da Gama el 13 (en La Bombonera) y el 20 de octubre en Brasil.

Marcelo Gallardo no citó a Enner Valencia debido al retiro del delantero de la Selección de Ecuador

Los números de Valencia en su carrera

Clubes : Emelec de Ecuador; Pachuca y Tigres de México; West Ham y Everton de Inglaterra; Fenerbahce de Turquía; Inter de Porto Alegre de Brasil y Boca Juniors.

: Emelec de Ecuador; Pachuca y Tigres de México; West Ham y Everton de Inglaterra; Fenerbahce de Turquía; Inter de Porto Alegre de Brasil y Boca Juniors. Partidos jugados : 599 (+109 con la Selección de Ecuador).

: 599 (+109 con la Selección de Ecuador). Goles : 191 (+49).

: 191 (+49). Asistencias : 71 (+15).

: 71 (+15). Títulos: Serie A de Ecuador 2013 con Emelec; Campeón de Campeones 2018 y 2018, Liga MX 2017 y 2019, Campeones Cup 2019 y Liga de Campeones de la Concacaf 2020 con Tigres; Copa de Turquía 2023 con el Fenerbahce y Campeonato Gaucho 2025 con Inter de Porto Alegre.

Cuándo vuelve a jugar Ecuador con Galllardo como DT

El próximo compromiso de la "Tri" con el "Muñeco" al frente será el próximo jueves 1° de octubre del 2026 a las 7.10 horas de Argentina contra Japón, que viene de vencer por 3 a 1 al Uruguay del debutante Diego Forlán en el marco de otro amistoso internacional. Este compromiso será en el marco de la Copa Kirin en semifinales y después se medirá contra el ganador o perdedor de Panamá vs. Nueva Zelanda, el lunes 5 del mencionado mes en un horario a confirmar todavía.