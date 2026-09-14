Sorpresa: Matías Biscay no acompañará a Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Después de casi 15 años trabajando a la par, Matías Biscay rompió su vínculo con Marcelo Gallardo y no será parte del cuerpo técnico de la Selección de Ecuador. La decisión responde a razones familiares, aunque también aparece vinculada a la intención de Biscay de comenzar una etapa como entrenador principal. El 'Muñeco' fue recientemente confirmado como nuevo entrenador del seleccionado sudamericano.

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Gallardo, quién será reemplazo de Sebastián Beccacece afrontará así su primera experiencia al frente de un equipo nacional sin uno de sus colaboradores históricos. La noticia la confirmó el periodista Juan Patricio Balbi en ESPN quien sostuvo que "la decisión responde a razones familiares" y, de esta forma, la ausencia del histórico colaborador de Gallardo en River Plate representa una novedad importante dentro de su equipo de trabajo: Biscay lo acompañó durante una década y media en sus comienzos en Nacional de Uruguay, su paso por el fútbol de Arabia Saudita con el Al-Ittihad y sus dos ciclos en el 'Millonario', siendo parte fundamental de la obtención de las Copas Libertadores 2015 y 2018.

¿Cómo fue el rol de Matías Biscay en los equipos de Gallardo?

Durante todo ese período, además, Biscay asumió un papel central cuando Gallardo no pudo ocupar su lugar en el banco por alguna suspensión. En total, dirigió 11 partidos como entrenador principal, con cinco victorias, cinco empates y apenas una derrota. Entre esos encuentros se encuentran dos de los compromisos más importantes de la etapa del 'Muñeco' en el cuadro de Núñez: las finales de la Copa Libertadores 2015 ante Tigres de México y de la edición 2018 frente a Boca Juniors. En la extensa etapa compartida entre Nacional y River, ambos conquistaron 17 títulos nacionales e internacionales.

Ahora, Gallardo comenzará su ciclo en Ecuador con una modificación en su habitual estructura de trabajo. En principio, no habrá un reemplazante formal para Biscay, aunque Hernán Buján, otro de los colaboradores habituales, asumirá las funciones que cumplía.

Biscay trabajó junto a Gallardo desde 2011: en estos 15 años, obtuvieron 17 títulos entre Nacional de Uruguay y River Plate.

Por otra parte, Alejandro Albornoz continuará junto a Gallardo después de haber trabajado como videoanalista durante su última etapa en River. El profesional, de 43 años, se incorporó al cuerpo técnico en 2024 y tendrá continuidad en el seleccionado ecuatoriano. Antes de llegar al 'Millonario', Albornoz tuvo un breve paso como futbolista por Comunicaciones y posteriormente se desempeñó como entrenador y asistente en distintos clubes.

Mientras Ecuador comienza a preparar un nuevo ciclo con la Copa del Mundo de 2030 como principal objetivo, Gallardo deberá afrontar este desafío sin quien durante más de una década fue uno de sus principales hombres de confianza. La decisión de Biscay marca el final de una sociedad futbolística que se extendió desde 2011 y que tuvo como escenario principal los éxitos de River, pero que ahora continuará por caminos separados.

Todos los partidos que Biscay dirigió en River reemplazando a Gallardo